2018-10-02T16:19:57+03:00
Общество

Кубанская ярмарка в Краснодаре 2018: как добраться, расписание работы

Кубанская ярмарка в Краснодаре пройдет с 4 по 7 октября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Кубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октябряКубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октябряФото: Артем ФИЛАТОВ
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В четверг, 4 октября в выставочно-конгрессном комплексе “Экспоград-Юг” откроется уже восьмая по счету “Кубанская ярмарка”. Традиционно ее посещают сотни тысяч жителей и гостей края.

- Это смотр достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства, а также школа для кубанских аграриев и прямой обмен опытом, - говорит начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков.

Кубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октября Фото: Артем ФИЛАТОВ

Кубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октябряФото: Артем ФИЛАТОВ

Свою продукцию представят более тысячи производителей. Ярмарка будет разделена на несколько кластеров - животноводство, птицеводство, растениеводство и садоводство, пивоварение и виноделие, пчеловодство и другие.

Здесь можно попробовать и приобрести товары и продукты из первых рук - от колбас и сыра до улиток и мидий.

Культурная программа Кубанской ярмарки очень насыщенна. В течение каждого дня на сцене будут выступать краевые и районные творческие коллективы. Деловая программа для производителей включает в себя круглые столы и совещания по актуальным темам. Кроме того, в программе 5 и 6 октября винно-гастрономические мастер-классы.

Вход на ярмарку свободный для всех желающих.

Кубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октября Фото: Артем ФИЛАТОВ

Кубанская ярмарка пройдет с 4 по 7 октябряФото: Артем ФИЛАТОВ

Кубанская ярмарка 2018: расписание

Все дни с 4 по 7 октября Кубанская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.

Официальная церемония открытия состоится 4 октября в 12 часов, а церемония закрытия намечена на 15:30 7 октября.

Кубанская ярмарка 2018: как добраться

Кубанская ярмарка пройдет в выставочно-конгрессном комплексе “Экспоград-Юг” по адресу: Краснодар, улица Конгрессная, 1.

В период проведения Кубанской Ярмарки 2018» будут продлены маршруты движения общественного транспорта, ранее имеющие конечную остановку в районе Мегацентра «Красная Площадь»:

№1: Автовокзал Южный – Мегацентр «Красная Площадь»;

№31: Торговый комплекс «Лента» – ул. Конгрессная (гипермаркет «Магнит Семейный») ;

№62: Мегацентр «Красная Площадь» – ул. им. Генерала Трошева;

№75: Юбилейный микрорайон – Мегацентр «Красная Площадь».

Кроме того, от “Красной Площади” к ярмарке и обратно будут ходить два бесплатных автобуса с интервалом в 15-20 минут.

О том, как прошла «Кубанская ярмарка» в прошлом году, в нашем фоторепортаже.

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