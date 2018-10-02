«Приходите завтра!»: ветерану войны посоветовали явиться за путевкой в санаторий, когда ему стукнет 98 лет

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-02T18:41:59+03:00

На следующий год, говорит ветеран, за путевкой он может уже не прийти

Работающему пенсионеру Федору Ковалю сказали, что он слишком часто ездит отдыхать

Изменить размер текста: A A

В небольшом городе Славянск-на-Кубани Федора Даниловича Коваля знают все. Он — самый зрелый работник местного здравоохранения - в 95 лет ведет прием пациентов городской больницы. Ветеран Великой Отечественной — «штучный» свидетель исторических в нашей стране событий. На весь 130-тысячный район тех, кто сражался с фашистами, осталось всего 18 человек.

В 1943 году он был ранен на поле боя.

- Разрывная пуля в ногу попала, кость повредила, - вспоминает фронтовик. – Перевязал себя самостоятельно как мог, наложил жгут и давай ползком с линии огня выбираться. А вскоре ребята меня наши подхватили и прямиком в полковой штаб отправили.

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

Когда пришел в себя, снова встал за операционный стол. Военный хирург отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

Каждый год он ненадолго уходит в отпуск из родного отделения. Но так и не решился воспользоваться давно заслуженным. Федор Данилович говорит, что настолько привык работать, что, кажется, стоит только «сойти с рельсов», и жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович. - Я помню себя с шести лет. Так случилось, что я много повидал в этой жизни. Еще 20-30 лет назад, после переезда на Кубань, меня уже не хотели брать на работу из-за возраста. Эти люди уже почуют в бозе, а я до сих пор в строю.

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

В этом году, по традиции, он отправился в отделение фонда социального страхования в Славянске-на-Кубани, чтобы оформить путевку в санаторий.

-Я каждый год езжу в одну и ту же здравницу в Ейске, - говорит ветеран. - Купаться в море из-за ранения, естественно, не могу. Но наслаждаюсь природой, процедуры там разные делают. Отдыхаю, в общем.

Но не в этот раз...

- Приходите через год, вы слишком часто ездите в санаторий, - сказали ветерану, когда он появился на пороге фонда соцстраха. - А потом еще для разъяснений вызвали к руководству. Сказали, что в санаторий положено ездить раз в три года - не чаще, - сетует Федор Данилович. - Но сколько мне тут осталось...

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В славянском фонде социального страхования Коваля тоже знают и уважают, но путевку не дают, чтобы … не наказали.

- Дела обстоят так: у нас сейчас одна общая электронная очередь, она со всего края. А правительство РФ создало закон, в котором говорится, что участники войны в этой очереди инвалидов не будут иметь привилегий. То есть эта очередь единая, и мы не вправе дать ветерану путевку раньше, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник службы Лариса Здоронкова. - У нас был прецедент, когда мы поступили по совести, дали путевку ветерану, а потом были наказаны большим штрафом. Федора Даниловича мы тоже поставили в общую очередь, в рамках которой он может придти за направлением в санаторий только на следующий год. Нас контролирует Роспотребнадзор и прокуратура.

Хотя чисто по-человечески и начальник отдела ФСС согласна с тем, что такое разграничение несправедливо.

- Что их тут осталось-то?! А мы вынуждены отказывать, - продолжает она.

В море купаться Коваль не стремится, травмированная нога не позволит. Ему бы подлечить стареющее сердце

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Руководитель фонда «Право на здоровье» Николай Чернышук считает, что отказывать инвалиду и ветерану войны Ковалю в ФСС не имели право.

- В фонде социального страхования вынуждены так поступать, потому что, к примеру, есть 1000 заявок на санаторий, а деньги пришли только на 300 человек. Таким образом, оставшиеся 700 переносятся на следующий год, - говорит юрист. - Но это не значит, что делать так позволительно с точки зрения закона (в данном случае закона о государственной социальной поддержке). Согласно ему, Федору Даниловичу должны предоставлять путевку ежегодно, независимо ни от каких обстоятельств.