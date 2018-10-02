Осужденный за смерть троих человек в Краснодаре Артур Швец подал на УДО

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-02T20:16:08+03:00

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Эту громкую историю о смертельном ДТП на Северной в Краснодаре помнят многие. Автокатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Toyota Camry, за рулем которой находился Артур Швец, пересекла сплошную и на бешеной скорости протаранила «пятнадцатую». В отечественной легковушке находилась семья Масловых. Супруги Людмила и Андрей скончались на месте аварии, а их годовалая дочурка - через пять суток. Медики констатировали у ребенка перелом основания черепа. Сиротой остался 10-летний сын погибших.

Легковушка, в которой ехали супруги Масловы с дочкой, превратилась в груду металлолома.

Эта авария вызвала большой общественный резонанс. Особенно, когда люди узнали, что в крови Артура Швеца нашли алкоголь. На минутку - 1,12 промилле. Наказать виновного требовали жители не только Краснодара, но и всей России. В соцсетях были созданы группы поддержки и помощи выжившему в ДТП ребенку.

По счастливой случайности Андрей и Людмила Масловы не взяли в ту роковую поездку своего сына Виктора

Защита Артура Швеца утверждала – вылетевшей на встречку иномаркой управляла девушка, с которой парень познакомился в одном из ночных клубов Краснодара. Однако суд все-таки признал парня виновным и приговорил его к девяти годам колонии, а также на три года лишил его водительских прав и обязал удовлетворить все предъявленные иски.

Выйти на свободу Артур Швец должен был не раньше 2022 года. Датой начала отбывания тюремного срока суд постановил считать 7 декабря 2013 года – именно в этот день виновника смертельного ДТП взяли под стражу и этапировали в СИЗО. Однако парень решил попроситься на волю пораньше. Он вместе с адвокатом ходатайствовал об условно-досрочном освобождении из колонии.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии будет рассмотрено в суде Приморско-Ахтарска.

- Об этом документе мы знаем, правда, не уточняли еще, какие основания для УДО приведены в нем. Конечно, по закону просить об этом он может, но, естественно, мои доверители категорически против досрочного освобождения Швеца, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат потерпевшей стороны Кондрат Горишний. - В зале суда он так и не признал своей вины, не взял на себя затраты на похороны погибших, не возместил моральный и материальный ущерб. Чего говорить, даже спустя столько лет от него семья потерпевших не получила покаянное письмо.

Кондрат Горишний вместе с потерпевшими планирует присутствовать в суде Приморско-Ахтарска (именно в этом городе мотает срок Артур Швец - Авт.), где 10 октября будут рассматривать ходатайство. На заседание хотят приехать чудом выжившая в ДТП Юлия Черных, сестры погибшей Людмилы Масловой Наталья и Мария Дишкавцовы, Витя Маслов и его бабушка Татьяна Дишкавцова, Александр Дишкавцов, мама погибшего Андрея Маслова Галина Николаевна.

- Мои доверители имеют полное право возражать, - добавляет Кондрат Горишний.

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