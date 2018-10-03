Краснодар занял восьмое место в России по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-03T09:31:56+03:00

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В деньгах счастье или в правде – этот спор лучше оставить для философских баталий. Понятно, что долларовыми миллиардерами стать очень тяжело, но вот получать достойные деньги за свой труд рассчитывает каждый. Где самые привлекательные вакансии, и кому работодатели в сентябре были готовы платить больше остальных?

Ни для кого не секрет, что в Москве, в сравнении с регионами, большая зарплата, поэтому первое место в рейтинге весьма предсказуемо. Согласно вакансиям сентября, жалование варьируется от 170 до 350 тысяч рублей в месяц. Некоторые столько за год зарабатывают. Далее идет - и это тоже не открытие - Санкт-Петербург. В Северной столице пять самых дорогих вакансий оплачиваются в диапазоне от 120 до 200 тысяч рублей.

Тройку лидеров закрывает Екатеринбург. Там работа за 100 тысяч в месяц встречается довольно часто, однако можно и за 200 найти. Далее идет Воронеж. Там зарплата колеблется от 60 до 115 тысяч рублей. Волгоград - 65 – 100, Владивосток – 60-92 тысячи рублей, Казань - 70-95 в месяц.

Краснодар занимает в этом рейтинге восьмое место. В кубанской столице ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий сентября стоят от 60 до 100 тысяч.

- На первый месяц осени самую высокую зарплату в городе предлагают торговому представителю. Подходящий специалист сможет зарабатывать до 70 000 рублей. На втором месте оказался начальник автоколонны с окладом до 63 000 рублей. Третья строчка в топе – производитель работ. На этой должности, подразумевающей контроль строительства домов, работодатель предлагает от 60 000 рублей. Далее в списке идет программист «1C» с возможностью заработка от 60 000 рублей. И замыкает рейтинг менеджер по продажам с зарплатой от 50 000 до 100 000 рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала Superjob.

Среди вакансий, попавших в ТОП, чаще всего встречаются руководители среднего и высшего звена, IT-специалисты, торговые представители, менеджеры по продажам.