Опасный «Берег»

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-03T09:50:49+03:00

Единственный в России военный комплекс расположен в Краснодарском крае. Как он стреляет – выяснила корреспондент «Комсомольской правды»

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Железный рог

Доехать до палаточного лагеря, в котором уже больше месяца живут артиллеристы, можно только на машине с очень высоким клиренсом. Нам предоставили военный УАЗик – редакционный «Шевроле» просто бы не прошел. По дороге немного трясет, но до места назначению добираемся за несколько минут. И все это время любуемся пейзажами - перед нами открывается один из самых красивых видов на Черное море – мыс Железный рог.

Подходить близко к "Берегу" во время стельбы опасно. Фото: Игорь ЧУРАКОВ

Собственно, и полигон назвали точно так же. В районе мыса с 1896 по 1932 годы добывали железо, но очень простым, кустарным методом – рабочие возле берега собирали отломившиеся куски породы для их дальнейшей обработки. Но потом поняли, что дело невыгодное и все работы прекратили. А через время эту территорию стали использовать под полигон. Часть Железного рога и закрепила за собой 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота России. На этот полигон военные выдвигаются частенько, но по полтора месяца живут только весной и осенью, когда проходят полевые выходы.

На вооружении в бригаде стоят два ракетных комплекса «Бастион» и «Бал». В распоряжении военных и единственный в России артиллерийский комплекс «Берег».

40 тон артиллерии

Машина эта – некая смесь корабля и автомобиля, весом более 40 тонн. Она способна уничтожить суда противника на расстоянии 24 километров. За основу артиллеристской части взяли корабельную артустановку АК-130. На то, чтобы привести комплекс в боевую готовность, уходит максимум 15 минут.

Управление САУ полностью механическое. Фото: Игорь ЧУРАКОВ

Калибр пушки 130 мм, стреляет «Берег» снарядами весом в 70 килограмм, максимальное расстояние до противника 24 километра. Стоит отметить, что сам комплекс состоит из четырех самоходных артиллеристских установок, машины управления стрельбой и машины обеспечения боевого дежурства.

Во время одной из полевых вылазок, на учениях побывал и корреспондент «Комсосмолки».

По легенде учений корабли противника подошли на расстояние 5 километров от берега, задачи - не допустить высадку десанта противника и уничтожение вражеских судов.

На заряжание орудия в артиллеристскую установку требуются считанные секунды, его поднимают два человека, одному это практически невозможно сделать. Одновременно можно грузить два снаряда. В самой установке большинство процессов на ручном управлении.

Заряжают "Берег" два артиллериста. Фото: Игорь ЧУРАКОВ

- В детстве мечтал стать ракетчиком, а получилось, что стал артиллеристом, сюда попал по распределению, - рассказывает командир второго огневого взвода Максим Герасименко. - Задача, конечно, не легкая, но главное все знать, уметь и практиковать.Управляет огневым взводом офицер, он же сообщает наводчику координаты, по которым производится выстрел.

Сам Максим родом из Приморского края, там же и начинал учиться, а потом перевелся в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополь.

Стрельбы «Берега» проходят два раза в год, за одну тренировку выпускается более 70 снарядов и большинство из них попадает точно в цель.

Подходить на близкое расстояние к САУ (самоходной артиллеристской установке) во время стрельбы нам не разрешили, дыма от выстрела столько, что машина длинной практически в 13 метров исчезает за пеленой.

Снаряды пролетали расстояние в 5 километров. Фото: Игорь ЧУРАКОВ

Выстрел, пять секунд, и снаряд падает в море, за одну минуту батарея может произвести 12 залпов и запросто уничтожить крейсер средних размеров.

Такие учения с использованием «Берега» проводятся весной и осенью и зачастую в палаточном лагере можно заметить молодых ребят с лицами, измазанными сажей.

- Это у нас примета такая! Те, кто на стрельбах впервые, измазывают лицо сажей из пушки, - рассказывает срочник Александр Мешадин. У него тоже все лицо – черное. – И так надо ходить в день стрельб.

Александр родом из Татарстана, для него такой полевой выход первый и он очень доволен техникой.

- Она поражает своими возможностями, а работа в команде профессионалов доставляет двойное удовольствие, - не скрывает чувств парень.

С задачей военные справились на отлично, все произведенные выстрелы попали в цель и враг был уничтожен.

Калибр пушки 130 мм, стреляет «Берег» снарядами весом в 70 килограмм. Фото: Игорь ЧУРАКОВ

КСТАТИ

Комплекс «Берег» используется не только на учениях. На мысе Ахиллион он нес боевое дежурство в феврале 2014, когда в Крыму царили беспорядки. Тогда же в Севастополе разместили и ракетный комплекс «Бастион».

ТТХ «БЕРЕГА»

Длина корпуса 12 950 м

Ширина 3100 м

Высота 3 925 м

Колея 2 200 м

Калибр пушки 130-мм

Тип пушки нарезная пушка

Длина ствола 55

Боекомплект 40