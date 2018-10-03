2018-10-03T13:01:27+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина прыгнул в бассейн, но промахнулся

Неудачный прыжок запечатлел один из товарищей пострадавшего [шокирующее видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В критическом состоянии экстремала доставили в местное отделение реанимации.В критическом состоянии экстремала доставили в местное отделение реанимации.
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Шокирующий случай произошел в Лазаревском районе Сочи. Во дворе одного из частных домов отдыхала компания мужчин. Товарищи веселились, шутили. В какой-то момент один из них решил прыгнуть с крыши дома в бассейн.

Сомнительную идую друзья смельчака подхватили неохотно, но все же, взяв в руки мобильники, захотели запечатлеть трюк. На видео мужчина стоит на крыше строения.

- Не прыгай! Не прыгай! Это опасно! - кричат ему друзья на армянском языке.

Но мужчина пытается показать друзьям свою храбрость. Он все-таки делает шаг. Разбежавшись, он подпрыгивает, но оттолкнуться от карниза ему не удается. Зацепив край крыши, он полетел вниз. Вот только приземлился бедолага на плитку, а не в воду, как планировал. Упав с высоты, он ударился лицом. К нему тут же сбежались его товарищи. Видео на этом прерывается.

Как стало известно «КП» - Кубань», мужчина выжил. После падения он потерял сознание, его друзья вызвали скорую, которая забрала пострадавшего в больницу.

- В дежурную часть сочинской полиции 29 сентября поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним поступил 41-летний мужчина, гражданин Армении, с различными травмами, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что мужчина пострадал в результате падения с высоты.

По факту несчастного случая проводится проверка. За состоянием героя видео, которое набирает популярность в соцсетях, следят не только медики, но и все неравнодушные люди.

- Больше он в таких затеях участвовать точно не будет, - уверены сочинцы.

В Сочи мужчина прыгнул в бассейн, но промахнулся.

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