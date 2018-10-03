2018-10-03T12:21:56+03:00
Общество

«Осень на Кубани — сплошное бабье лето»: метеорологи рассказали какой будет погода с октября по ноябрь

Неприятных сюрпризов от непредсказуемого времени года ждать не нужно
Евгения ОСТРАЯ
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Ночью солнце будет прогревать воздух, но ночью он остынетНочью солнце будет прогревать воздух, но ночью он остынетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Росгидромет дал долгосрочный прогноз на предстоящие осенние месяцы — в Краснодарском крае она будет теплой.

- В октябре-ноябре у нас даже будут немного превышены среднесуточные температурные значения, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Андрей Бондарь.

По его словам, тем не менее есть одно «но». Дни становятся короче, а ночи длиннее. Воздух, прогретый щедрым кубанским солнцем до +25 градусов, за ночь остывает до предельных температур. И среднесуточное ее значение — главный ориентир коммунальщиков в период подготовки к отопительному сезону — не позволяет начать подогревать заметно подостывшие квартиры.

- Судя по ожидаемым температурам (почти всю осень в среднем она будет равняться +15 градусов), батареи в домах наших жителей должны потеплеть не раньше конца октября, а то и в ноябре, - говорит Бондарь.

Вооружаться резиновыми сапогами тоже не придется. Разве что иногда можно будет помодничать.

- Дождей много не будет, - прогнозирует синоптик. - Но иногда, например, завтра, 3 октября, ожидается неблагоприятный фронт со срезиземноморья, сразу комплекс метеоявлений. В предгорьях еще может выпасть град, а по краю прогреметь грозы — отголосок летнего ненастья. Но на температуру воздуха это сильно не повлияет. Похолодание принесет следующий фронт, и в пятницу-субботу будет от +13 до +18 градусов по Краснодарскому краю.

Но и он минует рано или поздно, говорит Бондарь, и снова станет по-осеннему комфортно.

Во дворе одного из домов расцвел целый сад. Фото: Ларисы Назаренко

Во дворе одного из домов расцвел целый сад. Фото: Ларисы Назаренко

КСТАТИ

В Горячем Ключе расцвели фруктовые деревья

Утопающую, будто в разгар мая, яблоню сфотографировала в своем дворе Лариса Назаренко.

- Вишни и сливы не так интенсивно, но тоже в цвету, - рассказывает она «Комсомолке». - Это нонсенс!

Однако ученые аграрного университета уверяют, что такое явление отнюдь не редкость в наших широтах.

- Объясняется цветение вне сезона тем, что летняя засуха не дала должным образом проявиться всем биологическим процессам в дереве, - поясняет «Комсомольской правде» доктор сельскохозяйственных наук в КубГАУ Сергей Чумаков. - Ничего страшного в этом нет. Правда, цветение немного ослабит деревья, и в мороз оно может быть повреждено. Что касается урожайности, то тут вред будет незначительный, потому что явление носит единичный характер.

Вишневое дерево перепутало осень с весной. Фото: Ларисы Назаренко

Вишневое дерево перепутало осень с весной. Фото: Ларисы Назаренко

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