Глава Адыгеи посетил открытие выставки, посвященной оружию народов Кавказа XVII-XIX веков

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-03T11:17:36+03:00

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В Северокавказском филиале Государственного музея Востока начала работу экспозиция «Оружие народов Кавказа XVII-XIX вв». В церемонии открытия выставки принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятии также присутствовали: автор проекта – коллекционер Николай Твердохлебов, министр культуры РА Юрий Аутлев, директор Северокавказского филиала Государственного музея Востока Нафисет Кушу, руководство Адыгейского отделения «Союза художников России», а также представители творческого объединения «Орсэр куп».

В своем приветствии Глава Адыгеи отметил, что рад принять участие в выставке уникального проекта, посвященного кавказскому оружию.

- Оружие может очень многое рассказать о культуре народа, показать, как развивалось мастерство оружейников. А кавказские мастера, в том числе и черкесские, были известны на весь мир. Уникальность коллекции и в том, что у каждого оружия есть своя история. Это своего рода связь с ратным прошлым кавказских народов, которые всегда славились беспримерной храбростью и особой культурой отношения к оружию, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики также отметил, что сегодняшняя выставка стала возможной благодаря активному сотрудничеству Николая Твердохлебова с членами творческого объединения «Орсэр куп», работающего в настоящее время над художественным фильмом, в основе которого лежат исторические события из прошлого адыгов. Отдельные экземпляры оружия из коллекции были предоставлены для съемок. Мурат Кумпилов также подчеркнул, что бережное отношение известного коллекционера к истории адыгов заслуживает большого уважения, а сама коллекция может иметь научный интерес для изучающих историю и военное искусство народов Кавказа.

Николай Твердохлебов поблагодарил Мурата Кумпилова за высокую оценку его деятельности и провел авторскую экскурсию, на которой рассказал интересные факты о различных видах кавказского оружия.

На выставке были представлены различные образцы оружия, боеприпасов и доспехов. По оценкам специалистов, эта частная коллекция считается одной из самых обширных на Северном Кавказе.

Особые разделы выставки посвящены оружию черкесских мастеров. Здесь представлены знаменитые винтовки типа «ереджибок» и «машук», кремневые пистолеты, различные виды клинков, а также кинжал, который принадлежал Российскому императору Александру III.