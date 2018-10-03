2018-10-03T13:31:28+03:00
Общество

Осужденного за алкоголь и деликатесы экс-главу Крымского района отпустили по УДО

Решение об этом принял суд Новороссийска
Евгения СОРОКА
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Анатолий Разумеев. Фото: пресс-службы Крымского района.Анатолий Разумеев. Фото: пресс-службы Крымского района.
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Имя Анатолия Разумеева в Краснодарском крае известно многим. Темная история вокруг бывшего главы Крымского района закрутилась после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о растрате бюджетных средств. Разумеев за счет казенных средств покупал деликатесы и спиртное. Решил, по всей видимости, не обременять свой карман.

4 декабря 2015-го суд порекомендовал ему досрочно сложить полномочия. Задержали же чиновника 22 декабря. Тогда всплыл еще один занятный факт - еще, будучи у руля Славянского района, он выделил из госсобственности жителю станицы Черноерковской земельный участок. Этим он нарушил особый режим охраны государственного природного заказника. А позже прокурор Краснодарского края, тогда еще Леонид Коржинек, заявил – в действиях чиновника выявлены признаки халатности при распределении гумпомощи для пострадавших от наводнения в Крымске.

В апреле 2018 года суд признал виновным чиновника.

- Его приговорили к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления сроком на три года, - рассказывали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

И вот спустя пять месяцев после вынесения приговора Анатолий Разумеев вместе с адвокатом подал ходатайство о досрочном освобождении. Октябрьский районный суд Новороссийска его рассмотрел и принял решение выпустить бывшего главу на свободу. Информация об этому размещена на сайте суда в городе-герое.

Ходатайство рассмотрел Октябрьский районный суд Новороссийска.

Ходатайство рассмотрел Октябрьский районный суд Новороссийска.

- Право ходатайствовать об освобождении у осужденных появляется не сразу, а после того, как они отсидят необходимый минимум, - говорит «КП» - Кубань» юрист Алексей Фисенко. - Если это преступления небольшой или средней тяжести, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух и пяти лет соответственно, то проситься на волю можно после того, как отбыта треть отмеренного срока.

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Каковы были мотивы Фемиды, принявшей решение об изменении Анатолию Разумееву меры пресечения, не сообщается. Но факт остается фактом – глава Крымского района теперь больше не обязан сидеть дома под арестом (читайте далее)

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