«Первоклашки висели на заборах»: после ливня школьники оказались в водной ловушке
После сильного ливня, обрушившегося на Кубань 2 октября, жители Краснодарского края продолжают обмениваться впечатлениями от буйства природы. Правда, часто стихия хорошо сочетается с бесхозяйственностью, руша и затапливая то, что забыли отремонтировать.
Так, и фотография, где малышня в туфлях с бантами и в белых колготках повисла на школьной ограде, спасаясь от воды, разошлась по Сети мгновенно. Дождевым потокам некуда было деваться и они затопили весь двор школы №5 в Белореченске. Мало того, образовавшееся озеро мгновенно заблокировало выход для сотен ребят, у которых в этот момент закончились уроки.
- Подъехать было нереально. Пробка страшная, на дороге воды по колено, детки висят на заборах. Приходилось заходить в воду и на себе детей носить, - рассказала одна из родительниц Оксана Лунгу. - Взрослые вели себя очень достойно! Детей выносили всех, кого могли, а потом на машинах вывозили, где нет воды или вовсе до домов. Молодцы!
Ученики школы №5 в Белореченске оказались в водной ловушке после дождя.Соцсети
В самой школе говорят, что такой непогоды просто не ожидали.
- Был очень сильный дождь, - прокомментировала ситуацию директор школы в Белореченске Фатимет Панеш. - Проблема подтопления для нас существует, и вопрос уже на контроле главы района. Мы уже подготовили смету на строительство ливневой канализации в школе. Ждем утверждения ее в министерстве.
По словам директора, цена вопроса — 2 млн рублей. Сумма немаленькая, поэтому он не решен по сей день. Кроме того, сама она взялась за проблему только пару месяцев назад, когда заступила на эту должность.
- Чтобы детки не промокли, мы открыли другие выходы, которые не имеем право открывать по правилам безопасности от террористической угрозы, - говорит Фатимет Панеш.