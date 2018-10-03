2018-10-03T13:19:25+03:00
Происшествия

«Первоклашки висели на заборах»: после ливня школьники оказались в водной ловушке

Родители учеников одной из кубанских школ сетуют, что это происходит регулярно
Евгения ОСТРАЯ
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Эта фотография без слов говорит о масштабе стихииЭта фотография без слов говорит о масштабе стихииФото: СОЦСЕТИ
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После сильного ливня, обрушившегося на Кубань 2 октября, жители Краснодарского края продолжают обмениваться впечатлениями от буйства природы. Правда, часто стихия хорошо сочетается с бесхозяйственностью, руша и затапливая то, что забыли отремонтировать.

Так, и фотография, где малышня в туфлях с бантами и в белых колготках повисла на школьной ограде, спасаясь от воды, разошлась по Сети мгновенно. Дождевым потокам некуда было деваться и они затопили весь двор школы №5 в Белореченске. Мало того, образовавшееся озеро мгновенно заблокировало выход для сотен ребят, у которых в этот момент закончились уроки.

- Подъехать было нереально. Пробка страшная, на дороге воды по колено, детки висят на заборах. Приходилось заходить в воду и на себе детей носить, - рассказала одна из родительниц Оксана Лунгу. - Взрослые вели себя очень достойно! Детей выносили всех, кого могли, а потом на машинах вывозили, где нет воды или вовсе до домов. Молодцы!

Ученики школы №5 в Белореченске оказались в водной ловушке после дождя.Соцсети

В самой школе говорят, что такой непогоды просто не ожидали.

- Был очень сильный дождь, - прокомментировала ситуацию директор школы в Белореченске Фатимет Панеш. - Проблема подтопления для нас существует, и вопрос уже на контроле главы района. Мы уже подготовили смету на строительство ливневой канализации в школе. Ждем утверждения ее в министерстве.

По словам директора, цена вопроса — 2 млн рублей. Сумма немаленькая, поэтому он не решен по сей день. Кроме того, сама она взялась за проблему только пару месяцев назад, когда заступила на эту должность.

- Чтобы детки не промокли, мы открыли другие выходы, которые не имеем право открывать по правилам безопасности от террористической угрозы, - говорит Фатимет Панеш.

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