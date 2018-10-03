2018-10-03T15:13:59+03:00
Спорт

Минспорт России готов обсудить совместное с Турцией проведение Олимпиады-2026

В Сочи могут пройти соревнования бобслеистов и саночников
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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"Санки" принимали олимпийский турнир в 2014-м году Фото: Евгений Резник"Санки" принимали олимпийский турнир в 2014-м году Фото: Евгений Резник
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Идея губернатора турецкой провинции Эрузурум о совместном с Сочи проведении Зимней Олимпиады-2026 вполне может воплотиться в жизнь. В Минспорта России готовы обсудить возможные варианты.

- Со своей стороны Минспорт России готов рассмотреть такой вариант проведения соревнований Игр-2026 при поступлении соответствующего предложения, - сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос «КП-Кубань».

Отмечается, что обсуждение вопроса возможно в случае победы заявки Эрзурума и с согласия Международного олимпийского комитета.

Напомним, что в сентябре губернатор Сейфеттин Азизоглу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым предложил провести соревнования саночников и бобслеистов на трассе «Санки» в Сочи в случае победы заявки Эрзурума на Игры-2026

- Мы прилагаем все усилия, чтобы получить Олимпиаду. В случае успеха нашей заявки, мы можем принять ее вместе с Сочи, где уже есть санно-бобслейная трасса, которой нет в Эрзуруме. Ее строительство требует очень больших инвестиций, поэтому мы можем провести эти соревнования вместе, - цитирует слова Азизоглу издание Hürriyet.

Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи была построена к Играм-2014. После Олимпиады она принимала этап Кубка мира по бобслею и скелетону, санному спорту и Чемпионат Европы по санному спорту.

На проведение Зимней Олимпиады 2026 года претендуют семь городов - Грац (Австрия), Кортина д`Ампеццо, Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Сьон (Швейцария), Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония). Город-хозяин Олимпиады 2026 года будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

В российском минспорта добавили, что на сегодняшний день официального обращения из Турции не поступало.

- Официального запроса Турецкой Республики о проведении части соревнований XXV Олимпийских зимних игр 2026 года на спортивных объектах Сочи в адрес Минспорта России и Олимпийского комитета России не поступало, - сообщили в министерстве.

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Заявку на проведение Зимних Игр-2026 готовит город Эрзурум. Губернатор турецкой провинции Сейфеттин Азизоглу предложил использовать инфраструктуру Сочи для проведения соревнований саночников, скелетонистов и бобслеистов (читайте далее)

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