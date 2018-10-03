2018-10-03T18:17:29+03:00
Происшествия

«Сходили на прививку»: двухлетний ребенок выпал из окна детской поликлиники в Адыгее

По словам пациентов, это уже четвертый случай за лето
Евгения ОСТРАЯ
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Эвелина отходит от шокаЭвелина отходит от шокаФото: Личный архив
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Маленькая белокурая Эвелина Пономарчук отходит от шока в палате интенсивной терапии Краснодарской краевой детской клинической больницы. Каким-то чудом, упав на асфальт со второго этажа поликлиники, она отделалась (если можно так сказать!) легкими травмами. У 2-летней девчушки сломана ножка и расцарапана голова. Так закончился ее поход на прививку.

- Мы пришли в поликлинику поселка Яблоновского в Адыгее, чтобы плановый осмотр пройти. Моя дочка никогда не отходит от меня, послушная очень. А тут я, буквально, на две секунды занесла карточку врачу в кабинет, - рассказывает мама Эвелины Кристина. - Слышу, мой ребенок плачет...причем, где-то далеко.

У малышки перелом ножки Фото: Личный архив

У малышки перелом ножкиФото: Личный архив

Судя по всему, Эвелина за это время успела взобраться по скамейке на подоконник, где, по словам пациентов, всегда открыты окна.

- На них нет ни решеток, ничего..., - продолжает Кристина.

Мать выглянула в окно, боясь увидеть самое страшное, а там Эвелина лежит на боку и истошно плачет.

- Там железные перила...не знаю, как она их не задела!

Одно радовало, малышка подавала признаки жизни. Правда, для того чтобы подобраться к ней, Кристина обегала всю поликлинику.

- Все двери были закрыты, пожарные выходы заблокированы, - говорит мать. - Я слышу плачь, но не могу к ней попасть! Помог мне ее оттуда достать мужчина какой-то.

Кристина говорит, что медперсонал сразу же обвинил в происшествии мать. Мол, куда ты смотрела. Она с себя вины не снимает. Только фельдшер на скорой, когда вез их с дочкой в спасительную краснодарскую больницу, сказал, что этот случай в детской поликлинике уже четвертый за лето.

Можно сказать, она отделалась легким испугом Фото: Личный архив

Можно сказать, она отделалась легким испугомФото: Личный архив

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Но в минздраве Адыгеи не знают о трагической статистике в Яблоновской поликлинике

- Да, ребенок вывалился из-за недосмотра мамаши, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - Но в Краснодаре сотрясения не нашли, с ребенком все в порядке.

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