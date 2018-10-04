На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае открылся центр продаж и обслуживания транспондеров

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-04T17:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 4 октября, в Краснодарском крае начал работу Центр продаж и обслуживания транспондеров Т-pass. Он расположен непосредственно рядом с пунктом взимания платы на 1223-м км трассы М-4 «Дон» (между Павловской и станицей Ирклиевская).

Как сообщили в «Автодор – Платные Дороги», в Центре продаж и обслуживания можно приобрести или взять в аренду транспондер T-pass, пополнить лицевой счет, персонифицировать транспондер, присоединиться к услуге «Один транспондер для платных дорог» и получить всю необходимую информацию о тарифах, услугах и сервисах. К оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и МИР.

Дополнительно в Центре продаж и обслуживания будет установлен терминал моментальной оплаты «Элекснет» для самостоятельного пополнения баланса транспондера Т-pass без комиссии по номеру лицевого счета, номеру устройства или по номеру мобильного телефона, привязанному к лицевому счету устройства.

Напомним, существует три способа оплаты проезда по платном участкам М-4 «Дон» - наличными деньгами, картой или при помощи транспондера. Если при первых двух вариантах необходимо произвести непродолжительную остановку, то использование транспондера позволяет свести к минимуму время прохождения автомобиля через пункты взимания платы. Система самостоятельно определит класс автомобиля, после чего деньги спишутся с лицевого счета, а шлагбаум откроется, разрешив дальнейшее движение. Базовая скидка на проезд с транспондером составит 20% от полного тарифа, действующего при оплате наличными или банковской картой.

На правах рекламы