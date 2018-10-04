Краснодар - Севилья 4 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-04T12:32:19+03:00

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Еврокубковые матчи возвращаются в Краснодар. Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает испанскую «Севилью», которая выигрывала трофей – пять раз. Это один из самых именитых соперников в истории «черно-зеленых». «КП» рассказывает о главных моментах матча Краснодар - Севилья 4 октября 2018.

Статистика личных встреч Краснодар - Севилья 4 октября 2018

«Краснодар» и «Севилья» никогда ранее не встречались. Но «горожане» уже играли с испанскими клубами. В сезоне сезоне-2014/2015 «быки» прошли «Реал Сосьедад», проиграв 0:1 в Сан-Себастьяне и крупно победив 3:0 дома, а в сезоне-2016/2017 краснодарцы дважды уступили «Сельте» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Севилья» в еврокубках провела 14 встреч с клубами из России, одержав в них 6 побед при 4 ничьих и 4 проигрышах.

Прогнозы на матч Краснодар - Севилья 4 октября 2018

Букмекеры считают испанскую команду фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Севильи» - 2,3, на победу «Краснодара» - 3,1, на ничью - 3,4.

Прогноз «КП» на матч Краснодар - Севилья

Трансляция матча Краснодар - Севилья 4 октября 2018

Трансляция матча Краснодар - Севилья 4 октября 2018 состоится в прямом эфире на канале «Матч ПРЕМЬЕР» в 22:00 по московскому времени.