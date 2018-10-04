В Сочи прыгнувший мимо бассейна мужчина прославился благодаря американскому рэперу Snoop Dogg

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-04T13:32:23+03:00

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41-летний мужчина, прыгнувший мимо бассейна в Сочи, пришел в себя. Снимком из палаты поделился один из его друзей. На фото видно, что рану на голове прыгуну зашили, он уже может даже подняться с кровати.

Стоит сказать, все это время за судьбу мужчины переживали не только его товарищи, но и все, кто посмотрел ролик с его неудачным прыжком. Напомним, все произошло 29 сентября в Лазаревском районе Сочи. Во дворе одного из частных домов отдыхала компания мужчин. В какой-то момент один из них решил прыгнуть с крыши дома в бассейн.

Друзья пытались отговорить товарища, но он все-таки решил прыгнуть... и неудачно. Приземлился бедолага на плитку, а не в воду, как планировал. После такого падения, он мог в себя и не прийти. К счастью, мужчине повезло - несмотря на полученные травмы, он жив.

- Сейчас он находится под наблюдением врачей. Пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

Этот момент своей жизни выживший мужчина будет вспоминать еще долго. И даже может посмотреть на себя со стороны. Несчастный случай запечатлел один из его товарищей. Ролик попал в Сеть и теперь прыгуна-везунчика знают не только в России, но и за рубежом. Видео в своем Instagram американский рэпер Snoop Dogg.

- Неудачник недели, - подписал ролик знаменитый исполнитель.

snoopdogg Dummy of the week

Видео на его странице уже просмотрели около 3,5 миллионов пользователей.