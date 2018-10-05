У пруда, на грядках, а еще в палатках

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-05T10:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае лето в сентябре точно не заканчивается. Приятное послевкусие остается еще как минимум на пару месяцев. В эти бархатные деньки особенно хочется вырваться из городской суеты ради отдыха на лоне природы. В этом плане Абинский район - настоящая находка для туристов. Здесь прогулки по лесу и сельский отдых на грядке сочетаются с незабываемыми фестивалями - кладезь удовольствия всего в 80 километрах от кубанской столицы.

Место силы

Станица Шапсугская и ее окрестности являются не только одним из самых богатых на достопримечательности районов, но и местом силы. Говорят, энергетика здешнего леса способна вылечить от недуга и «подпитать» измотанных путников. Правда, ничего сверхъестественного нет. Просто чистый воздух «лечит» туристов не хуже врачей.

На краю Большой поляны неподалеку от леса находится источник «Живой и Мертвой воды». Он никогда не пересыхает, даже в самую сильную засуху. Необычен родник тем, что представляет собой, по сути, два разных ручейка, которые вытекают из скалы в одном месте. Правда, один из них - холодный, он-то и считается живой водой, которая помогает очистить свое тело и мысли.

Сам же Шапсугский лес полон удивительных мест. Чего только стоят названия. Например, скала Чертов палец. 15-метровая каменная глыба образовалась на месте разлома земной коры. Форма природного памятника очень напоминала огромный грозящий кулак. Правда, в годы Великой Отечественной войны снаряд разрушил скалу. Тем не менее необычное название закрепилось за монолитом.

В древние времена в станице жили шапсуги - народ, который после себя оставил много дольменов. Самый известный - Большой Шапсугский, который датируется II веком до н. э. Некоторые его плиточные «братья» старше почти на тысячелетие. К слову, это одно из немногих сооружений, созданное из монолитного камня.

Посмотреть на дольмены приезжают люди из разных районов Кубани. Фото: администрации Абинска.

- Есть легенда о дольменах, - делится с «Комсомолкой» заместитель директора «Муниципального центра инвестиций и предпринимательства» Алексей Дорошенко. - Раньше на Кавказе якобы жили карлики испы. Как-то они задумали построить себе каменные дома, чтобы укрываться от стихии. Сами справиться не могли, потому попросили о помощи великанов. Они стали покорно вырубать из каменных скал дольмены. Тогда боги разгневались и послали на землю огонь. Все здешние существа погибли, а каменные сооружения так и остались стоять.

Как у бабушки в деревне

Те, кто предпочитают тихий сельский отдых, могут отправиться вместе с семьей на турбазу. Одно из самых популярных местечек в Абинском районе - агротуристический комплекс «Покровский». Располагается он в одноименном населенном пункте.

Местные водоемы - мечта любого рыбака. В прудах водится сазан, зеркальный карп, белый амур, судак, сом, окунь, карп, ерш, карась, лещ, тарань. Бери удочку и за дело!

Еще одна изюминка базы - собственная теплица. Отдыхающие могут набрать целую тарелку овощей и приготовить себе свежий салат. А если захочется чего-то посущественнее, тогда на выбор предложат домашних кур, уток, гусей, индоуток, индеек - у базы собственная ферма.

Для души здесь есть все необходимое - мангал, беседки, подогреваемый бассейн, деревянные домики и даже контактный зоопарк для детишек. Все удовольствия в одном флаконе.

Отвлечься от рабочих будней можно и в селе Светлогорском. Там есть пиратский островок Джека Воробья. На деревьях - экзотические животные. Есть беседки с мангалами и гамаки.

Если же вам захочется окунуться в настоящую деревенскую жизнь, тогда вам дорога в агроусадьбу «Чумацкий шлях», что находится южнее поселка Ахтырский.

В «Чумацком шляхе» можно отдохнуть с пользой для души и тела. Фото: администрации Абинска.

Еще в 2008 году здесь были заросшие земли и болота, сейчас - райский уголок. Территорию убрали, расположенные на участке источники расчистили, чтобы обеспечить хозяйство водой, а болота углубили и превратили в пруды, завезли сюда рыбу.

Со временем владелец хозяйства решил создать место отдыха для людей, которые хотят уединиться в прекрасном месте вдали от города и слиться с природой. На участке появились кухня с русской печью, где можно приготовить сытный обед, срубы из сосны - аромат дерева в них до сих пор чувствуется. Есть и русская банька - для тех, кто захочет поправить здоровье. А совсем скоро агроусадьба станет еще и здравницей.

- Недавно мы выяснили, что вода, которую добываем из источника, обогащена сероводородом. А это очень полезно для организма, потому построили помещение для бальнеологических процедур. Здесь же, кстати, можно будет и глиняные обертывания сделать, - говорит глава КФХ Анатолий Чумаченко. - Многим отдыхающим не хватало до полного блаженства еще массажа, так что сейчас ищем грамотных специалистов.

Кстати, в «Чумацком шляхе» можно отдохнуть с пользой. Поработать в саду, прополоть грядки, поухаживать за овцами и домашней птицей - агротуризм на любой вкус. Тем более есть где развернуться: восемь гектаров земли - это сливы, 12 гектаров - яблони разных сортов. Есть еще парники, в которых растет клубника и виноград.

- Тяпку дадим - было бы желание, - улыбается Анатолий Чумаченко.

КСТАТИ

Выше голову!

6 и 7 октября на поляне Вековых дубов в станице Шапсугской пройдет фестиваль воздухоплавания. К слову, уже во второй раз в этом году. Туристам так понравился этот праздник в мае, что его решили провести еще раз - осенью, когда природа играет другими красками.

Программа фестиваля точно не заставит гостей грустить. Парад воздушных шаров, энергичные танцы, песни и блюда кубанской кухни, приготовленные на открытом огне.

Гости смогут полетать на тепловых аэростатах и посетить мастер-классы по авиамоделированию.