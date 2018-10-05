«Кубаньнефтемаш» - десять лет побед

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-05T10:08:49+03:00

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Научно-производственная фирма «Кубаньнефтемаш» ежедневно и ежечасно воплощает в жизнь лозунг «Невозможное возможно». За десять лет своими ноу-хау, современными разработками и качественной продукцией компания смогла выйти на высокий уровень производства. Здесь, в поселке Ахтырском Краснодарского края создают оборудование, которое не производят больше нигде в России. Фирма открыла свое конструкторское бюро, где работают талантливые изобретатели. При помощи научного потенциала на предприятии было разработано и внедрено производство оборудования для нефтедобычи на «проблемных» скважинах. Их особенность в наличии пескопроявлений (примесей песка), высоких температур на забое (при бурении) и в устье высокой вязкости платового флюида (подземный слой с вязкой и густой нефтью).

Сейчас трудно поверить, что когда-то масштабное и уникальное производство начиналось с идеи двух человек: Сергея Талалай, он сейчас возглавляет «Кубаньнефтемаш», и Валерия Коршунова - директора по разработке нового оборудования в фирме. Предприятие создавалось буквально с нуля. А 7 апреля 2006 года компания получила свидетельство о регистрации. Но до успеха было еще далеко. Нужны были специалисты, помещение, оборудование. К концу года общая численность сотрудников составила 12 человек, арендовали цех, приобрели первый токарный станок 1К-63. Он до сих пор в рабочем состоянии. К концу 2006 года было отгружено продукции на 4 миллиона рублей. В 2007 году заказа на арматуру принес больше семи миллионов. Тогда же выкупили первый цех. Сейчас их уже пять.

Любой кризис по плечу

Экономические проблемы в стране в 2008 году никак не отразились на деятельности компании. Как раз наоборот. Порой, чтобы выполнить все заказы, фирма работала в две смены. Остаться на плаву помогли производственные и технические особенности выпускаемой продукцию. Создание оборудования для добычи тяжелой нефти - очень дорогостоящий процесс. Если бы нефтяники остановили добычу, им пришлось бы потратить в разы больше на возобновление работ.

Создание теплоизолированной внутрискважинной трубы - давняя мечта руководителя.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что успех компании основан на научно-техническом потенциале сотрудников, имеющих более ста авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Положительный вклад внесло сотрудничество с научно-исследовательскими институтами «СахалинморНИПИнефть», «ПечорНИПИнефть», «СевкавНИПИ». Техническая оснащенность и кадровый потенциал позволяют реализовать полный цикл производства многих видов продукции для нефтяной и газовой промышленности.

География сотрудничества

«Кубаньнефтемаш» продуктивно и эффективно взаимодействует с ведущими национальными и международными поставщиками. Это ОАО «Лукойл» и ОАО «Роснефть» в России, а за рубежом - Государственная компания Кубы, закупающая оборудование для месторождения Бока де Харуки, ООО «Джиндал Петролиум Оперейтинг Компани» в Грузии, ТОО «Altios Petrolium» в Казахстане.

В компании высоко оценивают вклад каждого участника рынка в развитие отрасли и стремятся выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами.

Спектр деятельности «Кубаньнефтемаш» никогда не был нацелен на поточное производство. И в этом преимущество компании. Наоборот, при разработке нового инновационного нефтепромыслового оборудования фирма в короткие сроки реагирует на меняющиеся потребности заказчика и осваивает передовые технологии добычи полезных ископаемых и строительства скважин. Компания предлагает сервисное обслуживание и оказывает научно-техническую помощь по каждому выполненному заказу.

Симбиоз талантливых сотрудников и высоких технологий - секрет успеха предприятия.

Уникальный ассортимент

Спектр производимой продукции уникальный и достаточно большой. Паровая фонтанная арматура не уступает по качеству знаменитой американской продукции. Термостойкие пакера более удобны и долговечны, чем их западные аналоги всемирно известной американской компании. Оборудование «Кубаньнефтемаш» применяется на нефтяных месторождениях европейского севера России, в Западной Сибири, на острове Сахалин. Сегодня площадь предприятия составляет более одного гектара. Здесь функционируют пять современных укомплектованных цехов. Именно в них в 2015 году были проведены опытно-промышленные изыскания по изготовлению и поставке трубы вакуумированной теплоизолированной. В мае 2016 заказ на колонну в 150 единиц был выполнен. После чего трубы прошли успешные испытания на трех скважинах в течение полугода. После положительного заключения компания «Кубаньнефтемаш» получила заказ на изготовление этих труб.

Как добыть «особую» нефть?

Но перед этим в конструкторском бюро и цехах была проведена серьезная работа.

- Чтобы разработать залежи высоковязкой нефти, их предварительно нужно разогреть. Эту задачу выполняет пар. Мы изготавливаем оборудование, которое позволяет нагревать нефть до 350 градусов Цельсия под давлением в 160 атмосфер и безопасно выкачивать ее, - делится Сергей Талалай.

Вакуумная теплоизолированная труба в этом процессе занимает особое место. Ее изготовление было давней мечтой руководителя. Такой технологии на Кубани больше нет.

- Теплоизолированная труба - это, проще говоря, труба в трубе. Между ее стенками находится вакуум и изоляция. Задача конструктора сделать так, чтобы вакуум сохранился там как можно дольше, ведь он является отличным теплоизолятором, что как раз и требуется при добыче нефти, - делится заместитель генерального директора по новым технологиям, кандидат технических наук Василий Дураков. - И чтобы сохранить безвоздушное пространство, мы сначала откачиваем воздух, а затем с помощью электронно-лучевой пушки завариваем отверстие. Таким образом, конструкция становится полностью герметичной.

Главный ресурс: люди и технологии

Руководство «Кубаньнефтемаш» готово сотрудничать с различными отраслями региона: от пищевой промышленности до сельского хозяйства. Для этого у компании есть все ресурсы и огромный потенциал. В цехах компании стоят мощные станки фирмы HAAS, на которых возможно изготовление техники любой сложности. А собственное конструкторское бюро готово помочь в разработке схем и чертежей для деталей любой сложности. Здесь понимают, что Краснодарский край - один из основных регионов, где мощности компании будут полезны большинству компаний. Ведь профиль предприятия не ограничивается только нефтедобычей. Талантливые токари, конструкторы, слесари способны изготовить любую технику под заказ.

- В будущем хотелось бы не полностью зависеть от нефтяных компаний, но производить что-то и для других отраслей, поэтому сейчас думаем развивать и это направление, - делится Евгения Талалай, заместитель директора по общим вопросам и супруга генерального директора.

Она смогла создать в коллективе очень теплые, почти семейные отношения. При хороших условиях работы, высокой заработной плате, полном соблюдении ТК РФ и доброжелательном отношении к людям, которые здесь работают, есть уверенность, что у компании большое будущее.

От сердца к людям

Главный ресурс компании - люди. Сейчас здесь трудится более 200 человек. Для них работает вахта, созданы все условия, хорошая зарплата и доброжелательное отношение. Но к отбору кадров в компании относятся тщательно. Новые технологии требуют высокого уровня знаний и умений. На работу принимаются только самые лучшие. Эти специалисты готовы не только ударно и на совесть работать, но и постоянно развиваться, совершенствуя навыки и познания. Сотрудники на фирме все как один очень тепло отзываются об атмосфере на рабочем месте. Да и находиться на территории приятно. Обустроенный двор, красивые клумбы с розами, беседки, вокруг чисто и аккуратно. Заходим в беседку, там создано место для курения. Спрашиваю: «Ну как вам работается тут?» Сотрудники шутят и с удовольствием делятся своим мнением.

- По образованию я инженер-механик по обработке металла, в компании тоже работаю токарем, очень нравится. Вот только представьте, берешь эту болванку бесформенную, ставишь на станок, закрепил, начинаешь резцом работать. И в твоих руках она красивая становится, металл - какой же у него красивый цвет, стружка летит! От этого ж такое удовольствие получаешь. А если резец еще заточишь хорошо, то стружечка завивается красиво, хоть гирлянды потом на елку вешай, - увлеченно рассказывает Константин Архипов.

Сотрудники предприятия получают полный соцпакет. Это и своевременный отпуск, и оплачиваемый больничный, и надбавка за сверхурочную работу. Даже в самый сложный период становления, когда технику и оборудование приходилось брать в долг, руководство выполняло свои обязательства перед коллективом и ни разу не задерживало заработную плату.

Технологии, качество, люди - вот три кита, на которых уверенно стоит производство. При таком подходе можно не сомневаться, что компания просто «обречена» на дальнейший успех.

На сегодняшний день «Кубаньнефтемаш» обладает достаточным потенциалом для решения задач по изготовлению оборудования не только нефтегазового сектора, но и другого оборудования любой сложности в разных сферах: от машиностроения до сельского хозяйства. Фирма открыта к многопрофильному сотрудничеству с компаниями Краснодарского края по вопросам разработки изготовления и ремонта любого технически сложного оборудования.

Игорь Усенко - директор по производству, старший инженер.

- Работаю с 2007 года, тогда нас было 30 человек. Здание было полуразрушенное, мехмастерские с выбитыми стеклами, холодно. Но потихоньку предприятие росло и на глазах преобразовывалось. Хочу отметить, что зарплату нам ни разу не задерживали. Сейчас все идет отлично. Для сельской местности - это хорошее развивающееся предприятие. Сюда каждый день отправляюсь с удовольствием.

Игорь Усенко - директор по производству, старший инженер.

- Уже восемь лет занимаю должность начальника цеха. Главная задача, которая стоит, - выполнение плана. В подчинении два мастера, токари, фрезеровщики. Изготавливаем арматуру и термостойкие якоря. Всегда справляемся с поставленными задачами.

Петр Яценко - начальник цеха №1.

Елена Терлянская - кладовщик.

- Мы не только работаем, но еще и культурно отдыхаем. Руководители устраивают поездки. В этом году мы уже были в Гуамском ущелье, на плато Лагонаки, посещали Крымский мост и Керчь. Все лето по выходным ездили на море. К Новому году всегда устраивают чаепитие, на день рождения ни один сотрудник не остается без внимания, так же как и на 8 Марта и 23 Февраля. Хочу поблагодарить работодателей за достойную зарплату и условия труда. Только когда мы вместе, мы можем достичь хороших результатов.

Елена Терлянская - кладовщик.

- Я приехал с Кубы, работаю в компании четвертый год. Стоит сказать, что потенциал экспортного направления у предприятия очень большой, поэтому есть куда развиваться. Производителей термостойкого оборудования не только в России, но и во всем мире можно пересчитать по пальцам. Да и в отличие от тех, кто этим занимается у нас в стране, наша компания выпускает весь комплекс оборудования, а не отдельные детали. Это очень удобно заказчику: не нужно искать сначала одно изделие, потом другое. Можно все заказать в комплексе.

Луис Хесус де ла Маза Альфонсо - менеджер по экспорту.

- Я здесь самый первый рабочий, занимаюсь сборкой нефтяного оборудования. В нашем сборочном цеху все сотрудники могут заменить друг друга, универсальные работники. Коллектив хоть и небольшой, но каждый имеет высокую квалификацию. Но вот из другого цеха человек вряд ли справится с нашими задачами. Здесь нужно разбираться в чертежах. Ведь когда приходят детали, нужно по схеме посмотреть и правильно просверлить что-то или доработать. Мне здесь все нравится, за 13 лет работы понял, что это мое место. Здесь для нас все условия: отопление, горячая, холодная вода, выдается форма по сезону, есть вахта.

Валерий Кондратенко - слесарь-сборщик цеха №3.

Дмитрий Архипенко - водитель погрузчика.

- Здесь все делается для людей, работаю пока недолго, но вот уже выдали новый погрузчик. А что у нас самое главное? Это отношение к людям, правильно? Отношение к нам отличное.

Дмитрий Архипенко - водитель погрузчика.

- Много где работал, но здесь совсем по-другому. Отношения к людям хорошее, и приятно, что руководство нас слышит. Если начальство не доверяет, это всегда чувствуется, у нас же здесь все по-другому, по-человечески и на доверии. Поэтому и работать хочется на совесть.

Александр Москвин – токарь.

- Я в компании два с половиной года, занимаюсь нормированием работ. Отслеживаю работу станочников, слесарей, токарей, фрезеровщиков. Собираю трудозатраты и получаю информацию о конкретном изделии. Здесь мне все нравится, отношения с коллективом хорошие, комфортная атмосфера.

Татьяна Февралева – инженер по нормированию.