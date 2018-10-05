"Краснодар" обыграл "Севилью" в матче Лиги Европы благодаря голам Перейры и Окриашвили

СЕГОДНЯ 00:05 2018-10-05T00:18:34+03:00

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"Краснодар" обыграл испанскую "Севилью" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, благодаря голам Перейры и Окриашвили, удачно вышедших на замену. Волевая победа со счетом 2:1 вывела "горожан" на первое место в группе J.

Обзор матча 2 тура Лиги Европы Краснодар - Севилья 4 октября 2018

Матч Краснодар - Севилья обещал быть одним из самых интересных во втором туре Лиги Европы. Обе команды до начала этой встречи имели по три очка, испанцы были впереди лишь по разнице мячей. К очной встречи соперники подошли на пике формы.

“Краснодар” провел лучший месяц в своей истории и выиграл все шесть матчей сентября с разницей 15:1. “Севилья” одержала четыре подряд победы, из них три крупных. В активе подопечных Пабло Мачина победа над “Реалом” со счетом 3:0, а разница мячей последнего отрезка 17:3.

Эта встреча стала первой домашней для “Краснодара” на групповом этапе Лиги Европы после годового перерыва.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Севилья - 2:1 (0:1). Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Нолито, 43

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Петров, Каборе (Перейра, 69), Газинский, Мамаев (Сулейманов, 73), Классон, Вандерсон (Окриашвили, 84), Куэва.

Севилья: Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Роке Меса, Нолито (Васкес, 76), Банега, Муриэль (Андре Силва, 61), Хесус Навас, Промес (Бен-Йеддер, 76), Гильерме Арана, Ньяньон.

Судья: Мартин Стрембергссон

Предупреждения: нет

4 октября. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 31 346 зрителей (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Еще до матча наставник “горожан” Мурад Мусаев рассказал, что на поле выйдут те, кто максимально готов к встрече. Сюрпризом для многих стало появление на острие атаки перуанца Куэвы, который заменил выдавшего два подряд отличных матчи русского бразильца Ари, он даже не попал в заявку. В запасе появился восстановившийся после травмы Торнике Окриашвили.

У “Севильи”, привыкшей к еврокубковому календарю, в основе вышел хорошо известный россиянам Квинси Промес. С капитанской повязкой испанцев на поле вывел Хесус Навас.

Первый тайм краснодарцы начали по-хозяйски прибрав мяч и активно играя в прессинге. Уже на третьей минуте Классон пробил после ошибки защитника, мяч просвистел над перекладиной, которая позже доставила немало огорчения болельщикам “быков”. Чуть позже мяч получил на 11-метровой отметке Мамаев, но его удар блокировал защитник.

Первый момент испанцы создали у ворот Крицюка на 12-й минуте, когда Муриэль откликнулся на подачу с фланга и с нескольких метров в прыжке пробил мимо не защищаемого правого угла.

“Севилья” смогла отодвинуть игру, но “горожане” продолжали опасно угрожать воротам Вацлика. Мамаев после подачи Куэвы с углового пробил в перекладину. А через пять минут Каборе выстрелил из-за пределов штрафной и попал примерно в ту же точку каркаса ворот.

Концовка первого тайма ознаменовалась обоюдными атаками соперников. И здесь преуспели испанцы. Во время подачи углового в центре штрафной один остался Нолито, после его удара мяч нашел ногу Каборе и предательски закатился в ворота. “Краснодар” должен был вести в счете, но в итоге получил гол в раздевалку.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторую половину встречи краснодарцы начали активно. Уже в первые секунды “горожане” организовали отличную атаку, выведя Классона на ударную позицию. Шведский полузащитник наткнулся на ногу соперника и упал в штрафной, но свисток судьи молчал, несмотря на попытки Газинского громко убедить его в том, что пенальти все-таки был.

Уже на 54-минуте швед получил идеальный навес и бил наверняка с двух метров, но по невероятному стечению обстоятельств испанцев в третий раз выручила перекладина, ставшая лучшим игроком в составе “Севильи”. А через минуту Классон выбегал один на один и под давлением набегающих защитников пробил в метре от штанги. Просто катастрофически не везло “Краснодару”.

На последнюю 20-минутку Мурад Мусаев бросил в бой Перейру вместо Каборе. Именно тренерские решения в итоге смогли определить исход игры.

Пока на бровке готовился выйти юный Сулейманов, который регулярно забивает за "горожан" в концовках, Перейра через три минуты после замены сравнял счет с передачи Павла Мамаева. Его удар из-под ноги защитника из штрафной пришелся точно в угол.

"Севилья" стала чаще бывать в обороне, но при каждой возможности угрожала воротам Крицюка.

На 84-й минуте вместо Вандерсона на поле вышел Окриашвили, у которого ушло всего четыре минуты на чудо! Этот парень на исходе основного времени пробил в падении через себя после скидки от Классона и вывел "Краснодар" вперед.

"Краснодар" добился тяжелой победы над "Севильей" благодаря блестящим заменам Мурада Мусаева и вышел на первое место в группе J. Итог - 2:1.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Cевилья.