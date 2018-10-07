2018-10-07T13:13:04+03:00
Спорт

Зенит - Краснодар 7 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Зенит – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу состоится 7 октября 2018 на стадионе «Санкт-Петербург». Состав команд, статистика личных встреч
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Главный матч 10-го тура Чемпионата России по футболу. “Краснодар” после невероятно удачного сентября и убедительной победы над “Севильей” в Лиге Европы приехал в Санкт-Петербург, чтобы сразиться с “Зенитом”.

“Сине-бело-голубые” занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка, “Краснодар” пока второй с 19 баллами и в случае победы догонит лидера.

Статистика личных встреч Зенит - Краснодар 7 октября 2018

«Краснодар» и «Зенит» провели 14 официальных очных встреч – все в РПЛ. В них «быки» взяли верх 3 раза, 3 игры завершились вничью и 8 матчей принесли успех команде из Северной столицы.

Общая разница мячей в противостоянии – 25-10 в пользу петербуржцев. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами: в Краснодаре городе верх со счетом 2:0 взяла команда из Санкт-Петербурга, а на берегах Невы 2:1 выиграли «быки».

Прогноз на матч Зенит - Краснодар 7 октября 2018

Букмекеры считают “Зенит” очевидным фаворитом матча. На победу хозяев поля коэффициент - 1,97, на ничью - 3,35, на успех “Краснодара” - 4,1.

Трансляция матча Зенит - Краснодар 7 октября 2018

Трансляция матча Зенит - Краснодар 7 октября 2018 года состоится в прямом эфире на канале МатчПРЕМЕР в 16:30.

Зенит - Краснодар 7 октября: онлайн-трансляция.

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