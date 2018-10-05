Глава Адыгеи озвучил основные задачи в социальной политике региона

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-05T13:42:42+03:00

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На торжественном собрании, посвященном Дню республики, глава региона Мурат Кумпилов отдельно остановился на задачах, стоящих перед руководством республики в сфере социальной политики.

Глава Адыгеи отдельно обозначил, что в рамках поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по повышению качества здравоохранения в Адыгее проводится серьезная работа. За счет средств резервного фонда президента России проведена реконструкция реанимационного отделения с пристройкой лифта Адыгейской республиканской клинической больницы (13,9 млн. рублей), сделан капремонт главного корпуса Шовгеновского ЦРБ (10,4 млн. рублей), открыт новый корпус поликлинического отделения республиканского психдиспансера (7,4 млн. рублей). При поддержке правительства России завершено строительство Тахтамукайской ЦРБ (143 млн. рублей). В конце года будет завершено строительство диагностического центра в Майкопе (более 500 млн. рублей).

- Другая немаловажная задача, которую ставит сегодня глава государства - создание учебных учреждений, способных обеспечить качественное образование, повышение конкурентоспособности страны в сферах, определяющих будущее, - сказал Мурат Кумпилов.

В частности, было отмечено, что в этом году в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района открыта современная школа на 990 мест. В п. Энеме начато строительство школы на 1100 мест. Такую же школу в этом году планируется заложить в Майкопе. В рамках федеральной программы будет вестись работа над строительством 11 сельских школ. К 2021 году стоит задача перевода всех школ на занятия в первую смену. Уже готов открытию после ремонта детсад на 110 мест в х. Северовосточные Сады Майкопского района. В ближайшее время в республике начнется строительство 4-х детских садов на 240 мест каждый.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- После достигнутых договоренностей с федеральным центром в республике дан дополнительный импульс развитию системы государственной поддержки творческой сферы. Речь идет о создании современных объектов культуры, поддержке работников отрасли, решении вопросов подготовки кадров, обеспечении достойных условий для их профессионального роста, - сказал глава республики.

Мурат Кумпилов напомнил, что на этой неделе состоялось открытие после ремонта двух домов культуры в Гиагинском районе. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда президента России. В следующем году в муниципальных образованиях будет завершен капремонт еще 8 домов культуры.

В сфере физкультуры и спорта глава Адыгеи отметил важность приобщения людей к здоровому образу жизни. Для этого в республике создается необходимая спортивная инфраструктура. В текущем году намечено завершение строительства двух ФОКов – в п. Энем (8,3 млн. рублей) и а. Понежукай (7,3 млн. рублей). В 2019 году планируется возведение ФОКа в Гиагинском районе, а в 2021 году – в Адыгейске.

- Подчеркну, что решение социальных вопросов лежит в основе всей проводимой в регионе работы. Речь идет о социальном обслуживании населения; формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; оказании услуг, которые в первую очередь влияют на качество жизни, - сказал Мурат Кумпилов.

Говоря об основных социальных показателях развития региона, глава Адыгеи акцентировал внимание на том, что история Адыгеи вершится людьми. Теми, кто ежедневно трудится, воспитывает детей, лечит, учит, охраняет, спасает, вносит личный вклад в развитие родной республики.

Подводя итог сказанному, Мурат Кумпилов напомнил о главной стратегической задаче Президента страны – прорывном развитии России, где в основе всего лежит сбережение народа и благополучие её граждан.