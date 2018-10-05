Родители были против: в краснодарской школе 10-летней девочке с обостренной астмой все равно сделали прививку

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-05T14:21:45+03:00

Не была бы это прививка манту, Алиса могла погибнуть от анафилактического шока Фото: Личный архив

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В краснодарской школе №101 прививочная кампания началась со скандала. На старте учебного процесса с родителей потребовали дать письменные согласия или отказ от прививок. А потом посчитали их всего лишь формальностью.

10-летней Алисе сделали прививку манту вопреки отказу родителей и предупреждению ее самой.

- Дело в том, что у дочки астма. И сейчас как раз сезонное обострение заболевания, она на препаратах, которые прописал аллерголог-иммунолог, - рассказывает «Комсомольской правде» мама девочки Александра. - В начале года с нас собирали согласия/отказы от прививок. Зная о противопоказаниях, я, естественно, написала отказ.

Когда в один из дней со школы Алиса пришла с «блямбой» манту, мама была в ужасе.

- Дочка сказала, что она напомнила медику об отказе, но его то ли не нашли, то ли проигнорировали, - говорит женщина. - И сделали. Я сразу поехала к медсестре в школу. Она меня убеждала, что не могли они сделать прививку без согласия, а я ее - что не могла его подписать, зная о диагнозе дочери.

Бумагу в итоге нашли, а медсестра призналась, что недоглядела. «Ничего с вашим ребенком не будет» - она мне ответила, - продолжает Александра. - Я пошла к директору, та сказала, что будет разбираться.

За состоянием девочки сейчас следит классная и медсестра, по словам директора школы

ЗВОНОК ПОВОДУ

Директор краснодарской школы №101 Ирина Землякова уверена, что Алиса пошла на прививку «с подружками».

- 4-ый класс все-таки! Могла сказать медсестре, что ей нельзя. Когда мы начали разбираться, спросили, почему она не сказала, девочка замялась. Наверняка подружки пошли и она пошла, - рассказала «КП» - Кубань» педагог. - Мы, конечно, своей вины не снимаем. Отказ, действительно, был. Сейчас вместе с классным и медсестрой каждый день наблюдаем за ее состоянием. И это большой урок для нас.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Аллерголог-иммунолог настоятельно рекомендует родителям прививать детей, но только не в период обострения хронических заболеваний. Перед тем, как идти на прививку, нужно проконсультироваться с врачом.

- Делать прививки жизненно необходимо, но только нужно знать, что в этот момент вы здоровы. Или ваше хроническое заболевание - в стадии ремиссии (затишья — авт.), - прокомментировала «КП» - Кубань» врач краснодарской «Бальнеолечебницы» Людмила Архипова. - Иначе, как в случае с Алисой, может развиться аллергическая реакция организма от крапивницы до анафилактического шока. Ребенок может погибнуть. И если родитель написал отказ от прививки, значит, он знает о противопоказаниях или предварительно проконсультировался с аллергологом.

Кроме того, с точки зрения законодательства действия медика в этом случае неправомерны.

- В Российской Федерации медицинская помощь, к которой относятся и прививки, оказывается только с согласия пациента или его законного представителя. Только суд может принять решение о принудительном лечении, - пояснил ситуацию глава фонда «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Если вам говорят, что без прививок не пустят в детский сад, школу, институт, знайте – это незаконно и, получив письменный отказ от администрации учреждения, вы можете смело обращаться в прокуратуру или в суд. Принуждение к медицинской помощи – незаконно. В указанном случае медсестра оказала медицинскую помощь даже не при отсутствии согласия, она сделала инъекцию при наличии письменного отказа одного из родителей.

В этом деле предстоит разобраться, каким образом медсестра установила наличие противопоказаний к проведению прививок у ребенка, и почему она оказала медицинскую помощь без согласия родителей.

Это условно допускается законом, в случае, если жизни ребенка угрожает смертельная опасность.