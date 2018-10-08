75-летие освобождения Кубани: В небе над Темрюком пролетят «Русские Витязи»

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-08T11:29:56+03:00

А на «Военной горке» расскажут о машинах и оружии, что помогли выдворить фашистов

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 октября, в Темрюке отметят 75-ю годовщину освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В этот день от противника полностью очистили северный выступ Таманского полуострова, косы Чушка и Тузла.

- Последний этап битвы за Кавказ - окончен... Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины, - говорилось в приказе от 9 октября 1943 г. командующего Северо-Кавказским фронтом, части которого, завершив освобождение Кубани, вышли на подступы к Крыму с востока.

Память о тех боях и героях бережно хранят в стенах темрюкского музея. Больше полутора тысяч таких героев спасали Темрюк от врага. После года оккупации на Таманский полуостров высадились три отряда в районе станицы Голубицкой и села Чайкино. Главной задачей бойцов было разгромить врага и не дать отступить в Крым. И они смогли, не дали врагу прорваться.

И вот спустя 75 лет в Темрюке вспомнят тех, кого мы неустанно благодарим за чистое небо.

В 10:00 у мемориала «Памяти жителей Темрюка, погибших на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.» на улице Ленина пройдет митинг. Жители города возложат венки к мемориалу и почтят минутой памяти героев.

Авиационная группа продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.

Вся техника времен войны участвовала в боях за край. Сейчас эти машины - экспонаты. Увидеть их можно на территории музея под открытым небом «Военная горка». Экскурсоводы расскажут о каждой пушке, артиллерийском орудии и истребителе. А еще гости смогут пройти по пути освобождения Кубани.

- Каждый район расскажет историю освобождения с помощью карт, инсталляций, театрализованных картин и площадок, артефактов от поисковиков, – рассказывают в региональном департаменте внутренней политики.

А в 11:00 в небе над «Военной горкой» выступит пилотажная группа «Русские Витязи».

Авиационная группа продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Четверка истребителей выполнит знаменитые петли Нестерова, известные как мертвая петля, синхронные бочки, парный встречный пилотаж и другие сложные элементы. Такое зрелище пропустить нельзя.