Жителям Кубани предлагают пройти тест на ВИЧ и обследование у маммолога

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-08T14:11:55+03:00

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В онкодиспансерах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Армавира и Ейска проходит акция здоровья. Ее посвятили профилактике рака молочной железы.

Все жительницы Кубани могут прийти на бесплатный осмотр и получить консультацию специалиста. Никаких направлений не требуется. Только полис и паспорт. Работать маммологи будут 8 октября до 16:00.

КОМУ БЫТЬ НАСТОРОЖЕ

Регулярно проверять свое здоровье нужно девушкам, у которых есть предрасположенность к онкозаболеваниям. Рак молочной железы может встречаться по материнской линии у женщин первой степени родства - от мамы, бабушки, сестры, тетушки. Это отнюдь не значит, что подобное ждет и вас. Но вероятность есть, поэтому относитесь к здоровью внимательнее.

- Заболеваемость раком молочной железы резко увеличивается после 40 лет, - говорят в минздраве Краснодарского края. - Потому с профилактической целью можно пройти маммографию раз в год.

Не помешает обследоваться и тем, у кого появились уплотнения в груди, западение или набухание какого-либо участка молочной железы, болезненность, отеки.

БУДЬ В КУРСЕ

Где провериться на рак

Краснодар, Клинический онкологический диспансер №1

Адрес: ул. Димитрова, 146.

Телефон: 8 (861) 233-66-04.

Новороссийск, Онкологический диспансер № 3

Адрес: ул. Лейтенанта Шмидта, 7

Телефон: 8 (861) 764-59-36

Сочи, Онкологический диспансер № 2

Адрес: ул. Дагомысская, 38

Телефон: 8 (862) 261-43-93

Ейск, Онкологический диспансер № 4

Адрес: ул. Энгельса, 156

Телефон: 8 (861) 323-06-84

Армавирский онкологический диспансер

Адрес: ул. Маршала Жукова, 177

Телефон: 8 (861) 373-88-52

Кстати, за помощью к специалисту вы можете обратиться и после окончания акции. В поликлинике ваши жалобы выслушает терапевт. В случае чего, он может направить вас на прием к узкому специалисту.

КСТАТИ

На Кубани с 8 по 10 октября можно пройти тест на ВИЧ

Акция проходит в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Туапсе. Все желающие могут пройти анонимный экспресс-тест в мобильных пунктах. Анализ бесплатный, а результат известен уже через 15 минут.

Результат теста известен через 15 минут. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

НА ЗАМЕТКУ

Накануне тестирования на ВИЧ нельзя употреблять спиртные напитки, не рекомендуется жирная пища.

- С утра перед сдачей анализа разрешается легкий завтрак, - поясняют медики. - Кровь для оценки количества CD-4+-лимфоцитов и анализ сдается натощак.

Вся процедура забора венозной крови занимает не более пяти минут. После взятия материала место укола дезинфицируют и заклеивают специальным пластырем. Так как анализ сдается натощак, во избежание головокружения после забора крови следует выпить сладкий чай или съесть кусочек шоколада.

КУДА ЗВОНИТЬ

Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края: 8 (861) 255-80-90.

БУДЬ В КУРСЕ

В Краснодаре пункты работают с 10:00 до 18:00.

8 октября - на территории троллейбусного депо № 1 на ул. Дзержинского, 97;

9 октября - «Екатериниский сквер» на пересечении улиц Красная и Постовая;

10 октября - сквер имени Г. К. Жукова на ул. Красная, 35.

В остальных городах края тест можно пройти с 10:00 до 16:00.

В Сочи горожан ждут 8 октября в парке «Ривьера» на ул. Егорова, 1, в Туапсе - 9 октября в городском Дворце культуры на ул. Площадь Октябрьской революции, 1, в Новороссийске - в гипермаркете на проспекте Ленина, 48.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодарцы могут проверить кровь на свертываемость

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная акция «День МНО». Международное нормализованное отношение - жизненно важный показатель свертываемости крови.

- Жители города могут бесплатно проверить уровень свертываемости крови, - рассказывают организаторы акции. - В первую очередь, этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин, например). Это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, – опасных сгустков крови.

По словам врачей, проверять уровень свертываемости крови нужно один раз в месяц. В идеале – каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств.

Экспресс-диагностику можно пройти 11 октября с 08:00 до 14:00 в Центре грудной хирургии (ККБ № 1) по адресу: ул. Российская, 140. А 12 октября с 09:00 до 15:00 в Краевой клинической больнице № 2» на ул. Красных партизан, 6/2.