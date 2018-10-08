Жителям Кубани предлагают пройти тест на ВИЧ и обследование у маммолога
В онкодиспансерах Краснодара, Сочи, Новороссийска, Армавира и Ейска проходит акция здоровья. Ее посвятили профилактике рака молочной железы.
Все жительницы Кубани могут прийти на бесплатный осмотр и получить консультацию специалиста. Никаких направлений не требуется. Только полис и паспорт. Работать маммологи будут 8 октября до 16:00.
КОМУ БЫТЬ НАСТОРОЖЕ
Регулярно проверять свое здоровье нужно девушкам, у которых есть предрасположенность к онкозаболеваниям. Рак молочной железы может встречаться по материнской линии у женщин первой степени родства - от мамы, бабушки, сестры, тетушки. Это отнюдь не значит, что подобное ждет и вас. Но вероятность есть, поэтому относитесь к здоровью внимательнее.
- Заболеваемость раком молочной железы резко увеличивается после 40 лет, - говорят в минздраве Краснодарского края. - Потому с профилактической целью можно пройти маммографию раз в год.
Не помешает обследоваться и тем, у кого появились уплотнения в груди, западение или набухание какого-либо участка молочной железы, болезненность, отеки.
БУДЬ В КУРСЕ
Где провериться на рак
Краснодар, Клинический онкологический диспансер №1
Адрес: ул. Димитрова, 146.
Телефон: 8 (861) 233-66-04.
Новороссийск, Онкологический диспансер № 3
Адрес: ул. Лейтенанта Шмидта, 7
Телефон: 8 (861) 764-59-36
Сочи, Онкологический диспансер № 2
Адрес: ул. Дагомысская, 38
Телефон: 8 (862) 261-43-93
Ейск, Онкологический диспансер № 4
Адрес: ул. Энгельса, 156
Телефон: 8 (861) 323-06-84
Армавирский онкологический диспансер
Адрес: ул. Маршала Жукова, 177
Телефон: 8 (861) 373-88-52
Кстати, за помощью к специалисту вы можете обратиться и после окончания акции. В поликлинике ваши жалобы выслушает терапевт. В случае чего, он может направить вас на прием к узкому специалисту.
КСТАТИ
На Кубани с 8 по 10 октября можно пройти тест на ВИЧ
Акция проходит в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Туапсе. Все желающие могут пройти анонимный экспресс-тест в мобильных пунктах. Анализ бесплатный, а результат известен уже через 15 минут.
Результат теста известен через 15 минут. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.
НА ЗАМЕТКУ
Накануне тестирования на ВИЧ нельзя употреблять спиртные напитки, не рекомендуется жирная пища.
- С утра перед сдачей анализа разрешается легкий завтрак, - поясняют медики. - Кровь для оценки количества CD-4+-лимфоцитов и анализ сдается натощак.
Вся процедура забора венозной крови занимает не более пяти минут. После взятия материала место укола дезинфицируют и заклеивают специальным пластырем. Так как анализ сдается натощак, во избежание головокружения после забора крови следует выпить сладкий чай или съесть кусочек шоколада.
КУДА ЗВОНИТЬ
Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края: 8 (861) 255-80-90.
БУДЬ В КУРСЕ
В Краснодаре пункты работают с 10:00 до 18:00.
8 октября - на территории троллейбусного депо № 1 на ул. Дзержинского, 97;
9 октября - «Екатериниский сквер» на пересечении улиц Красная и Постовая;
10 октября - сквер имени Г. К. Жукова на ул. Красная, 35.
В остальных городах края тест можно пройти с 10:00 до 16:00.
В Сочи горожан ждут 8 октября в парке «Ривьера» на ул. Егорова, 1, в Туапсе - 9 октября в городском Дворце культуры на ул. Площадь Октябрьской революции, 1, в Новороссийске - в гипермаркете на проспекте Ленина, 48.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Краснодарцы могут проверить кровь на свертываемость
13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная акция «День МНО». Международное нормализованное отношение - жизненно важный показатель свертываемости крови.
- Жители города могут бесплатно проверить уровень свертываемости крови, - рассказывают организаторы акции. - В первую очередь, этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин, например). Это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, – опасных сгустков крови.
По словам врачей, проверять уровень свертываемости крови нужно один раз в месяц. В идеале – каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств.
Экспресс-диагностику можно пройти 11 октября с 08:00 до 14:00 в Центре грудной хирургии (ККБ № 1) по адресу: ул. Российская, 140. А 12 октября с 09:00 до 15:00 в Краевой клинической больнице № 2» на ул. Красных партизан, 6/2.