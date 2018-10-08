На Кубань вернется лето

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-08T14:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы уже покинули курорты Краснодарского края из-за наступивших холодов, то зря это сделали. В ближайшие дни здесь начинается сезон бархатных температур. Да, пуховики с меховой оторочкой — это было временное явление.

- Просто холодный фронт принес в Краснодарский край заморозки, - поясняет «Комсомольской правде» главный метеоролог Андрей Бондарь. - Но штормовое предупреждение сегодня к обеду действовать уже перестало. В ближайшее время наступит настоящее тепло.

Постепенно, говорит Бондарь, воздух прогреется в среднем до +18+23 грудусов. Тогда как в кубанской столице будет все +25. А на Черноморском побережье и вовсе +27. Ниже всего температура будет только в предгорьях Краснодарского края, но этому никто и не удивлен.

- Ближе к выходным у нас будет немного влажно, - продолжает метеоролог. - Но серьезных понижений температуры мы не ждем.

И вообще, по словам Андрея Бондаря осень на Кубани будет теплая, а иногда даже превысит «позволительные» для этого времени года температуры.

- Судя по ожидаемым температурам (почти всю осень в среднем она будет равняться +15 градусов), батареи в домах наших жителей должны потеплеть не раньше конца октября, а то и в ноябре, - говорит Бондарь.

Вооружаться резиновыми сапогами тоже не придется. Разве что иногда можно будет помодничать.

Так что смельчаки даже могут завтра-послезавтра, 9-10 октября, продлить купальный сезон.