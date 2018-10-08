«Назвали Димой – в честь гаишника»: в Краснодаре инспектор ДПС довез до роддома беременную

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-08T17:40:29+03:00

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- Моя невестка рожает! – выбежала женщина из остановившегося на посту ДПС Infiniti к дежурившему тут гаишнику Дмитрию Жабунцу – Там пробки, мы не успеем доехать.

Было 11 утра, на Ейском шоссе Краснодара как обычно – много машин. А в авто у женщины уже отошли воды и начался родовой процесс.

- Следуйте за мной, - инспектор ДПС сел в патрульку и врубил спецсигналы.

Так гаишники и помог роженице добраться в перинатальный центр.

- Ехали по разделительной полосе, где ее не было, нас пропускали другие автолюбители, приехали в роддом быстро, а там их сразу врачи встретили. Я даже имени женщины не узнал, не до этого было, - рассказала«Комсомольской правде - Кубань» инспектор ДПС Дмитрий Жабунец.

За 7 лет службы Дмитрий уже второй раз играет важную роль в чужой судьбе. Несколько лет назад к нему подъехала семейная пара, их сын задыхался, у мальчика была сильна аллергическая реакция. Тогда инспектор тоже сопроводил машину с мальчиком до больницы. Подросток остался жив.

У Дмитрия у самого есть дети - дочка с сыном. Говорит, что службу свою любит, хотя признается, когда ехал, волновался, не каждый же день такое происходит.

А женщина та, которую он сопроводил, родила мальчика. Вес – 3600. Назвали малыша в честь инспектора ДПС – Димой. Когда роженица пришла в себя, попросила сестру выяснить, как зовут гаишника, который помог ей добраться в больницу. По номеру машины и нашли отважного сотрудника ГИБДД.

- Мы не ожидали, что роды начнутся. Ведь мамочку только на днях выписали из больницы, сказав, что еще рано рожать. Мол, неделю еще точно походит. Мы и поехали домой, а с утра все так быстро началось. Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию. Низкий поклон таким инспекторам – говорит тетя новорожденного Анастасия.

Папа мальчика сейчас в командировке, и о том, что он стал отцом, ему сообщили по телефону.