2018-10-08T17:40:29+03:00
Общество

«Назвали Димой – в честь гаишника»: в Краснодаре инспектор ДПС довез до роддома беременную

Спустя час на свет появился здоровый малыш
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Новорожденного назвали в честь инспектораНоворожденного назвали в честь инспектора
Изменить размер текста:

- Моя невестка рожает! – выбежала женщина из остановившегося на посту ДПС Infiniti к дежурившему тут гаишнику Дмитрию Жабунцу – Там пробки, мы не успеем доехать.

Было 11 утра, на Ейском шоссе Краснодара как обычно – много машин. А в авто у женщины уже отошли воды и начался родовой процесс.

- Следуйте за мной, - инспектор ДПС сел в патрульку и врубил спецсигналы.

Так гаишники и помог роженице добраться в перинатальный центр.

- Ехали по разделительной полосе, где ее не было, нас пропускали другие автолюбители, приехали в роддом быстро, а там их сразу врачи встретили. Я даже имени женщины не узнал, не до этого было, - рассказала«Комсомольской правде - Кубань» инспектор ДПС Дмитрий Жабунец.

За 7 лет службы Дмитрий уже второй раз играет важную роль в чужой судьбе. Несколько лет назад к нему подъехала семейная пара, их сын задыхался, у мальчика была сильна аллергическая реакция. Тогда инспектор тоже сопроводил машину с мальчиком до больницы. Подросток остался жив.

У Дмитрия у самого есть дети - дочка с сыном. Говорит, что службу свою любит, хотя признается, когда ехал, волновался, не каждый же день такое происходит.

А женщина та, которую он сопроводил, родила мальчика. Вес – 3600. Назвали малыша в честь инспектора ДПС – Димой. Когда роженица пришла в себя, попросила сестру выяснить, как зовут гаишника, который помог ей добраться в больницу. По номеру машины и нашли отважного сотрудника ГИБДД.

- Мы не ожидали, что роды начнутся. Ведь мамочку только на днях выписали из больницы, сказав, что еще рано рожать. Мол, неделю еще точно походит. Мы и поехали домой, а с утра все так быстро началось. Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию. Низкий поклон таким инспекторам – говорит тетя новорожденного Анастасия.

Папа мальчика сейчас в командировке, и о том, что он стал отцом, ему сообщили по телефону.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
В аэропорту Сочи с рейса из Москвы сняли пьяного пассажира
В Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса
"Князь Владимир" увеличит круиз до берегов Абхазии
Сочи и Анапа вошли в пятерку самых популярных курортов этой осенью
Сочинские спасатели вертолетом эвакуировали человека с горы Фишт
Жителя Краснодара осудили на 12 лет за развращение 11-летней девочки
Уроженца Татарстана спасали в Черном море
В Краснодаре в результате ДТП пострадал пятимесячный мальчик
«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи
В Геленджике психически нездоровый мужчина забил мать молотком
Туапсинский спортсмен завоевал награду Юношеских Олимпийских игр
В Анапе наркоман разгуливал по оживленной трассе
В Белореченском районе в смертельном ДТП сгорели мотоцикл и легковушка
В Курганинском районе злостный неплательщик прятался от приставов в шкафу
На Кубани в лобовой аварии с грузовиком погибли отец и его 10-летний ребенок
В Краснодаре открыты для движения перекрестки улицы Тургенева с Гагарина и Бабушкина
В Краснодаре на модный показ под Тургеневским мостом приехали полицейские с огнетушителями
В Сочи водитель на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля
В Новороссийске около ресторана мужчина из травматического пистолета ранил троих
На Кубани в ночь на 8 октября ожидаются заморозки
Губернатор Кубани поздравил президента с днем рождения
В Краснодаре по улице Клинической снова ходят трамваи