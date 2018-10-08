В Адыгее прошли конные соревнования, посвященные 27-летию образования республики

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-08T18:01:25+03:00

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В числе гостей также были председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, депутат госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента России в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, члены кабинета министров РА, руководители правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти, главы муниципалитетов.

В первом забеге был разыгран приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны, далее спортсмены состязались за приз государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Серьезная борьба разыгралась за приз главы Республики Адыгея. В забеге участвовали 10 лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденные в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Дистанция забега – 2400 метров. Борьба за первенство не прекращалась до последних метров дистанции. В итоге первым к финишу пришёл жеребец по кличке Эрмигудин, управлял им мастер-жокей Виталий Парфута.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки и владельца лошади Нафисет Кубашичеву с заслуженной победой, вручил денежный приз в размере 250 тыс. рублей. Серебряный и бронзовый призёры получили по 150 и 100 тыс. рублей соответственно.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Всего на скачках разыгрывалось восемь комплектов наград среди лошадей чистокровных верховых пород. После соревнований для участников и гостей конноспортивных соревнований был организован концерт популярных исполнителей, творческих коллективов республики, которые представили зрителям свои лучшие танцевальные и музыкальные композиции.

- Конноспортивные соревнования, посвященные Дню образования Республики Адыгея, уже стали доброй традицией, которая неизменно дарит самые позитивные эмоции и незабываемые впечатления людям разных поколений, которые побывали на этом ярком и захватывающем мероприятии, - отметил глава РА Мурат Кумпилов.