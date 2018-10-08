2018-10-08T18:13:11+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи приветствовал участников ралли «Предгорья Кавказа 2018»

Всего в соревнованиях принимают участие 47 боевых экипажей - как опытные, так и начинающие гонщики из разных регионов страны, в том числе из Адыгеи.
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В Адыгее стартовал заключительный этап чемпионата и кубка России по классическому ралли «Предгорья Кавказа 2018». Участников приветствовал глава РА Мурат Кумпилов.

Перед стартом Мурат Кумпилов пообщался со спортсменами, поинтересовался их достижениями, технической составляющей автомобилей и пожелал участникам удачной гонки и успешного финиша.

- Мы рады приветствовать участников столь престижных соревнований. В Адыгее они проводятся уже в третий раз и становятся традиционными. Это подтверждает удобное местоположение и рельеф нашей республики, развитую инфраструктуру, а также хорошую подготовку, организацию соревнований. В этом году авторалли посвящено Дню Республики Адыгея. Поздравляю всех с праздником! Желаю хорошего настроения, успеха всем участникам и гостям соревнований, - отметил глава республики.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов подчеркнул, что органы власти региона и в дальнейшем готовы поддерживать проведение на территории республики ралли. По мнению главы Адыгеи, соревнования способствуют привлечению молодежи к активному и здоровому образу жизни, влияют на развитие автоспорта, а также событийного туризма.

Трассы ралли «Предгорья Кавказа 2018» проложены в горной местности. Сложный рельеф даст возможность гонщикам в полной мере продемонстрировать навыки управления в условиях интересных горных дорог в сочетании с живописными пейзажами. Это доставит удовольствие туристам и проверит мастерство спортсменов.

Они выступают в разных зачетных категориях: абсолютный зачет, зачет N4, зачет R3 и зачет R2 Чемпионата РФ, а также абсолютный зачет, зачет 4000Н, зачет 2000Н и зачет 1600Н Кубка России.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В течение двух соревновательных дней спортсмены проедут более 600 км, из них сегодня - 60 км спецучастков, в том числе 20 км - в ночное время. Характер спецучастков будет меняться на всем протяжении маршрута. Основная часть трассы пройдет по грунту и гравию, а в первый день гонки - по асфальтовому покрытию в районе поселка Каменномостский Майкопского района.

6 октября соревнования переместятся в Краснодарский край, где в ходе торжественного закрытия ралли будут названы чемпионы России и обладатели Кубка РФ по ралли.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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