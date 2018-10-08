«Никто никого не бросил»: о часовне ЧВК «Вагнера» в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-08T18:21:25+03:00

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На официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ) появился список из 206 добровольцев так называемой ЧВК «Вагнера». Сложно сказать, чего таким образом пыталось добиться украинское ведомство, но сделано это было точно не из лучших побуждений. Пытаясь скомпрометировать «вагнеровцев», СБУ добилась прямо противоположного эффекта. Имена героев, победивших в Сирии некогда самую могущественную международную террористическую организацию — «Исламское государство», которая запрещена в России, стали известны широкой общественности.

Как бы то ни было, с именами или без, но подвиг «вагнеровцев» не забыт. В конце августа издание «Регион Online» сообщило о том, что в Краснодарском крае есть часовня в память о погибших героях ЧВК «Вагнера» и находится она в Горячем Ключе. Поскольку никаких других сведений об этом найти не удалось, корреспонденты решили лично посетить эту часовню.

Часовня

Необычное здание найти оказалось не так просто, даже с инструкциями, полученными от местных жителей. Оно располагается практически посреди леса. Не всякий желающий может попасть за высокий забор, которым обнесена территория вокруг часовни. Но мы, чтобы докопаться до правды, представились родственниками погибшего «вагнеровца».

Сразу за воротами мы увидели то, чего не ожидали увидеть. Дорожка к часовне шла через скверик со скамейками, разбитый вокруг памятника российским добровольцам. Точно такого же, как те, что были установлены в Луганске и сирийской Хаме.

Подойдя чуть ближе, мы обнаружили еще одну скульптуру, посвященную уже подвигу российских добровольцев Цуркану и Заболотного.

За скульптурой есть еще одна - посвященная подвигу российских добровольцев Цуркану и Заболотного.

Как известно, по информации в СМИ, Роман Заболотный и Григорий Цуркану за все время сирийского конфликта были единственными «вагнеровцами», кто попал в плен к «Исламскому государству». Но и они до последнего пытались дать отпор внезапно напавшим на колонну сирийских военнослужащих террористам.

Случилось это в районе поселка Аш-Шула на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор. Боевики открыли пулеметный огонь по автомобилям сирийцев, которых сопровождали российские добровольцев. Вместо того, чтобы отступить и уйти, как это сделали военнослужащие САР, Цуркану и Заболотный приняли неравный бой с превосходящими силами противника, чтобы дать возможность спастись остальным. Численность нападавших достигала 80 террористов обладавших, в том числе, и тяжелым вооружением. Но российские добровольцы не собирались отступать и продолжили бой врукопашную, когда у них закончились патроны.

О том, что Цуркану и Заболотный попали в плен к террористам, стало известно в начале октября прошлого года. Дальнейшая их судьба по-прежнему неизвестна. Но подвиг остается подвигом, и в память о мужестве и самопожертвовании российских добровольцев на территории часовни теперь стоит скульптура, символизирующая тот самой бой под Аш-Шулой.

Часовня

Сама же часовня имеет довольно экзотический вид. На то, что это православное здание, указывает только купол и размещенная на портале надпись «Благословен грядый во имя Господне». Мы не смогли сфотографировать внутреннее убранство, но оно в принципе характерно для любой другой часовни.

Под образом Георгия Победоносца, который покровительствует защитникам Отечества, располагается канун с подсвечниками для поминовения усопших. По словам отца Василия, настоятеля часовни, на каждого погибшего бойца группы «Вагнера» в этой часовенке всегда горит по одной свече. Но горящих свечей мы увидели не так много, вопреки тому, что утверждает СБУ и блогеры, вравшие в свое время о «сотнях» погибших только при инциденте в Дейр-эз-Зоре 7 февраля.

Это еще раз косвенно подтверждает информацию о том, что в Хшаме погибло 14 российских добровольцев. Ее СМИ сообщил председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев. В часовне становятся понятными и другие его слова, в правдивости которых теперь нет никаких сомнений: «Никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже».

Очевидно, что эта часовня задумывалась не только как место, куда могут прийти добровольцы так называемой ЧВК, но и как возможность для родных почтить память тех, кто героически отдал собственную жизнь за спасение мира от угрозы международного терроризма. Негаснущие свечи, по одной на каждого из погибших, демонстрируют, что никто не забыт, а подвиги их навсегда останутся в сердцах и памяти.