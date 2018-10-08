Убийство в Псебае: Следком закончил расследование дела

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-08T18:30:49+03:00

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В поселке Псебай не утихают разговоры по поводу зверского убийства 40-летней многодетной матери Натальи Дмитриевой. С момента трагедии прошло больше четырех месяцев. Все это время семья погибшей ждет, когда перед судом предстанут убийцы.

Следствие пришло к выводу, что молодые люди перед изнасилованием нанесли женщине 19 ударов камнем по голове. Им вменяется убийство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ). Также в зависимости от роли подозреваемым инкриминируются кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).

Напомним, трагедия случилась в ночь на 14 мая. Женщина вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе «Ивушка». По дороге домой к Наталье прицепились двое парней, которые ударили ее камнем по голове. А затем «совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

С самого начала всю вину взял на себя 16-летний местный подросток Максим. А позже в деле появился и 20-летний Савелий Никифоров из Краснодара.

- Версию о том, что нападение совершила группа лиц, расследование не подтвердило. Следствием была проведена очень широкая работа по определению возможных соучастников преступления. Все были отработаны следователями, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» представитель правозащитной организации «Зона права» и адвокат потерпевших Виталий Зубенко. - С помощью негласных и гласных оперативных мероприятий, средств технического слежения, все они были допрошены, прошли исследование на полиграфе, были проведены по ним экспертизы. В итоге объективных сведений, что кто-либо еще причастен к этому убийству, не нашлось.

Если в начале следствия молодые люди признавали свою вину, то теперь все отрицают. Они утверждают, что к убийству Натальи не причастны придумывая различные версии, которые смогли бы увести их от ответственности.

Как выяснили следователи, за месяц до убийства в Псебае оба обвиняемых уже совершили преступления. Савелий Никифоров 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а 17-летний обвиняемый 12 апреля украл у сверстника куртку.

- Следователь отдела МВД по Мостовскому району возбудил и тут же прекратил уголовное дело по факту грабежа в силу малозначительности деяния, также он не стал направлять документы для постановки подростка на учет в отдел по делам несовершеннолетних, хотя в «отказном» постановлении упомянул, что сделает это, - рассказал Виталий Зубенко.

Сейчас в отношении следователя тоже ведется проверка, материалы выделены в отдельное производство. Следственная группа из центрального аппарата Следкома направила представление в адрес начальника главного следственного управление СУ СК РФ по Краснодарскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В результате расследования, своих должностей лишились директор, его заместитель по учебно-методической работе и социальный психолог гимназии, где учился 17-летний Максим. А начальник отдела ПДН администрации Мостовского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

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