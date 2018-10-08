На Кубани Иосиф Кобзон помог детям забрать у бизнесменов здание под школу

СЕГОДНЯ 21:12 2018-10-08T21:13:52+03:00

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С тех пор, как не стало легендарного артиста Иосифа Кобзона, прошло уже сорок дней. В детской школе искусств Темрюка о знаменитом певце никогда не забывают. Ведь именно Иосиф Давыдович помог ее ученикам переехать в просторное здание, в котором они находятся и по сей день.

- Борьба за здание шла еще в 1991 году. Тогда школа искусств находилась в маленьком одноэтажном домике, построенном еще до революции. Оно было настолько тесным, что в нем не было места для оркестра. Музыканты с барабанами ютились в гараже. А райком партии находился в огромном двухэтажном особняке с актовыми залами, санузлами. Но после августовских событий девяносто первого все кабинеты райисполкома опечатали и тут началась дележка этого здания, - рассказывает «КП»-Кубань» заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Темрюка и Темрюкского района Мирра Исаенко. Сейчас она уже на пенсии, а в то время возглавляла отдел культуры в районе и о том, что детям не хватается места в школе искусств, прекрасно знала.

Все партийные чиновники из корпуса съехали. В районе появился уже глава администрации, а не председатель райисполкома. И власть Темрюкского района «поселилось» в трехэтажном здании совершенно на другой улице. А на бывший особняк партийцев положили глаз местные бизнесмены. Агрофирмы хотели сделать из него бизнес-центр. Но в их планы вмешался…. Иосиф Кобзон.

Полный зал зрителей собрали за полдня

- К кому только я не обращалась, чтобы здание отдали детям. Но местные власти лишь пожимали плечами, мол, бизнесу оно нужнее. Депутаты даже выносили этот вопрос на сессиях, но проголосовавших за то, чтобы в этот корпус переехали ребятишки, было очень мало, - вспоминает Мирра Степановна. – Я уже не знала, что делать. Смотреть на детей, которые играют в гараже на музыкальных инструментах, больше не могла. И тогда поехала в Краснодар к своему хорошему другу Леонарду Гатову. С основателем и руководителем кубанского творческого объединения «Премьера» я познакомились, когда он приезжал в Темрюк. Леонард Григорьевич часто бывал в наших краях, мы вместе проводили различные праздники в районе и очень подружились. Он же еще в 80-е годы познакомил меня и с Иосифом Кобзоном. Иосиф Давыдович часто бывал в Краснодаре по приглашению Гатова.

А в сентябре 1991 года Мирра Исаенко поехала в Краснодар из Темрюка к Гатову – за советом, как отстоять здание для детской школы искусств.

За этой густой растительностью и находится детская школа искусств в Темрюке. Фото: google.ru

- Расскажи об этом Иосифу Кобзону, он как раз скоро в Краснодар приезжает. Встречу организую, - предложил худрук «Премьеры».

Через несколько дней в гримерке у легендарного певца Мирра Степановна и рассказала Кобзону о проблеме детской школы искусств Темрюка.

- Можете завтра организовать мой концерт в Темрюке? - спросил у нее Иосиф Давыдович.

- Но мы ведь не успеем продать билеты, - плакала Мирра Исаенко.

- Я бесплатно спою, - прижал ее к себе певец.

Какие дети? Бизнесу нужнее

На следующий день зал темрюкского Дома культуры был забит. Пришли не только обычные люди, в первом ряду сидел и глава администрации.

Два часа Иосиф Кобзон пел, а в конце на сцену вышли родители тех ребятишек, которые занимались в школе искусств. В руках у них было обращение к певцу.

- Вы всегда рядом с теми, кому нужна поддержка, выезжаете в горячие точки, - стала зачитывать его одна из родительниц. – В данный момент горячая точка находится в нашем городе – нашим детям нужна школа искусств!

- Взрослые предлагают забрать здание у детей? - спросил у них Иосиф Давыдович.

- Да, - взорвался весь зал.

Сидевший в первом ряду глава администрации заерзал в кресле. А после концерта чиновник зашел в гримерку к Кобзону – пригласить на банкет.

- Вы серьезно хотите отдать это здание под бизнес? - начал задавать вопросы руководителю района артист. - Предприниматели ведь сами могут себе построить новое.

- Бизнес тоже надо поддерживать, - мялся чиновник и перевел разговор на другую тему – позвал на ужин известного гостя. Но Иосиф Кобзон отказался.

- Не могу сидеть за столом с тем, с кем наши взгляды не совпадают, - потом объяснил Мирре Исаевой артист.

Решилось все за ночь

Когда певца проводили, на следующее утро в администрацию Темрюкского района пришла телефонограмма от губернатора региона: «Здание и имущество райкома партии передать школе искусств».

- Это Иосиф Давыдович нам помог, - говорит Мирра Степановна. – Без него этого бы никогда не случилось. – Когда ребята переселились в новое здание, я предлагала присвоить школе имя Кобзона. Даже Иосифу Давыдовичу об этом сказала в один из его очередных визитов в Краснодар.

Но певец эту идею не поддержал.

- Мирра, бросьте вы эту затею, - угрюмо сказал певец. – Если понадобится какая помощь, я всегда откликнусь, но называть моим именем школу не надо.

И сейчас, когда Иосифа Кобзона не стало, кто-то предложил назвать школу искусств его именем, но Мира Исаева напомнила – певец сам этого не хотел, не стоит и сейчас этого делать.