75–летие освобождения Кубани: Поставили точку - прогнали врага!

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-09T09:30:21+03:00

Как в Краснодарском крае 75 лет назад закончилась битва за Кавказ

- На Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца! - эти слова генерал-полковника Ивана Петрова Иосифу Сталину стали своеобразным заключением в битве за Кавказ.

9 октября 1943 года советские солдаты окончательно освободили от немецких войск Таманский полуостров. Каждый из них бился за семью, за дом, за родной поселок и таким образом навсегда вписал свое имя в историю.

«Черное воскресенье»

Фашисты безжалостно стирали все на своем пути: рушили дома, сжигали школы, грабили и истребляли людей. Не щадили никого... «Черным воскресеньем» для жителей края стало 9 августа 1942 года. В лапах немецкого зверя оказался Краснодар, а позже и другие районы.

От Новороссийска и далее на север до самого Азовского моря, пересекая весь Таманский полуостров, тянулась сильно укрепленная полоса фашистской обороны. «Голубой линией» называли ее. Говорят, что голубой цвет - цвет светлых ожиданий. И действительно немцы на Кубани таили надежду, что им не придется уходить. Думали захватчики отсидеться здесь, считали, что «Линия» окажется неприступной для Советской Армии.

«Голубая линия» — система оборонительных рубежей немецко-фашистских войск на Таманском полуострове к 9 сентября 1943 г.

- Оборонительный рубеж состоял из двух полос общей глубиной 20-25 километров, - рассказывает председатель общества историков-архивистов Ейского казачьего отдела ККВ Николай Шлыков. - Главная полоса обороны имела глубину 5-7 километров. С фронта она прикрывалась сплошными минными полями и 3-6 рядами проволочных заграждений. В 10-15 километрах от переднего края главной полосы обороны находилась вторая.

Кроме того, в глубине были подготовлены еще три оборонительных рубежа и несколько отсечных позиций, с учетом которых общая глубина обороны противника достигала 60 километров. Фланги «Голубой линии» упирались в Азовское и Черное моря.

На строительство всех этих рубежей обороны гитлеровцы согнали все местное население. Под дулом автомата десятки тысяч жителей из станиц и хуторов рыли траншеи, противотанковые рвы, окопы.

Для немцев важным плацдармом был Таманский полуостров. Оставаясь здесь, можно было контролировать Керченский пролив, не допуская через него советские корабли и суда. К тому же, сражаясь под Новороссийском, враг защищал подступы к Крыму, который имел важнейшее военное и политическое значение.

По этим же причинам советские войска стремились как можно быстрее вернуть родные земли и избавить их от фашистского гнета.

Осень свободы 43-го

В конце апреля 1943-го советские солдаты осуществили наступательную операцию с целью прорвать «Голубую линию» и овладеть Таманским полуостровом. После шести дней ожесточенных боев удалось овладеть лишь одним узловым пунктом немецкой обороны - станицей Крымская. А 8-10 мая они уткнулись в очередную линию обороны противника, наступление снова остановилось. Но все же это был шаг вперед!

Оправившись от удара, фашисты бросились на советские войска, казалось, с удвоенной силой. Наступление советских войск затормозилось вплоть до конца лета.

В сентябре у советских войск появилась возможность вновь дать отпор противнику. Все усилия немцы хотели сосредоточить на обороне Крымского полуострова. В этой обстановке командование Северо-Кавказского фронта разработало план Новороссийско-Таманской наступательной операции. Главная его цель - полное освобождение Кубани. Подготовка к операции велась серьезная. Один неверный шаг и враг мог сбежать в Крым.

Новороссийск. Десантники высаживаются на берег в районе клуба портовиков. Сентябрь 1943 г.

Ночь 10 сентября 1943 года стала полной неожиданностью для фашистов. Вслед за мощным ударом авиации и артиллерии по противнику, в районе Новороссийска высадились десантные отряды.

Командование вермахта отдало приказ об отводе войск правого крыла и центра «Голубой линии». Используя рельеф местности, немцы отступали под прикрытием, применяя все виды заграждений.

Новороссийско-Таманская наступательная операция (9 сентября — 9 октября 1943 г.) Фото: mil.ru

16 сентября «Голубая линия» была прорвана советскими войсками. Вслед за этим немцы стали отступать на центральном участке фронта, а затем войска Северо-Кавказского фронта преодолели оборону врага и в районе Темрюка.

13 месяцев враги терзали Кубань, но советские солдаты сумели ее отвоевать.

- Последний этап битвы за Кавказ - окончен... - говорилось в приказе от 9 октября 1943 года командующего Северо-Кавказским фронтом, части которого завершили освобождение Кубани. - Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины.