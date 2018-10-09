ФК «Краснодар» сделал заявление по поводу драки с участием Павла Мамаева

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-09T09:35:31+03:00

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В футбольном клубе «Краснодар» узнали об участии Павла Мамаева в драке в московском кафе из СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы «горожан».

- Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка. Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия, - заявили в футбольном клубе.

Как стало известно «КП» от источников близких к команде, служба безопасности «Краснодара» проводит собственное расследование с участием Павла Мамаева.

Напомним, что вопиющий случай произошел утром 8 октября в центре Москвы. Александр Кокорин и Павел Мамаев подрались с двумя чиновниками Минпромторга в кофейне. Судя по записям с камер видеонаблюдения, нападающий «Зенита» ударил стулом директора департамента министерства Дениса Пака, после завязалась потасовка, в которой участвовал полузащитник «Краснодара».

В полиции завели уголовное дело по статье «Побои», максимальное наказание - до двух лет за решеткой.

- Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов, - уточнили в пресс-службе столичного главка.

Как выяснила «Комсомолка», ЧП случилось в «Кофемании» на Покровке, где чиновник Пак завтракал вместе с коллегой - директором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Компания с Мамаевым и Кокориным отмечала годовщину дружбы футболистов. По словам источника «КП», когда Пак попросил молодых людей вести себя потише - от их столика был слышен мат, гогот и пошлые шутки - Кокорин повел себя неадекватно и вооружившись стулом, пошёл на обидчика, мирно сидевшего за столиком у окна.

Как заявил адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян, он будет добиваться переквалифицированная дела с «Побоев» на более тяжкую статью «Хулиганство»: срок по ней - до семи лет.

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