В Майкопе обсудили объекты культурно-исторического наследия Республики Адыгея

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-09T09:48:05+03:00

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В доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова c кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела археологии центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Виктором Трифоновым и заведующей отделом археологических памятников государственного исторического музея Натальей Шишлиной, а также председателем адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорем Огаем.

В беседе приняли участие руководитель управления по охране и использованию объектов культурного наследия Рустем Ципинов, пресс-секретарь главы РА Нальбий Хачмахов.

Обсуждались проекты, направленные на сохранение культурно-исторического наследия и развитие краеведения в регионе.

Открывая диалог, глава Адыгеи обозначил роль данной работы в формировании исторического сознания общества и указал на важность исполнения поручений президента страны Владимира Путина по реализации государственной политики в этой области.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов подчеркнул заинтересованность республиканской власти в развитии деятельности по изучению и сохранению историко-культурного и природного наследия Адыгеи. Для этого, по мнению руководителя республики, нужно объединить усилия органов власти, научных деятелей и общественности. Именно на это направлена инициатива Мурата Кумпилова, который в ходе молодежного форума «Фишт-2018» предложил создать волонтёрское движение «Сохраним корни».

В названии заключена главная идея волонтёрского движения. Оно предусматривает развитие двух направлений – по сохранению уникальных памятников истории и природы, в частности, самшита колхидского и дольменов. Глава Адыгеи подчеркнул, что оба направления волонтерского движения являются актуальными и требуют незамедлительных действий как для сохранения исчезающего в дикой природе самшита, так и восстановления мегалитов.

С этой целью в 2013 году из республиканского бюджета были выделены средства, и по приглашению управления по охране и использованию объектов культурного наследия РА в республике работала археологическая экспедиция во главе с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Виктором Трифоновым. В ходе встречи ученый рассказал о значимости этой экспедиции, которая открыла много информации для дальнейших исследований и позволила восстановить дольмен «Хаджох-3».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Важность проводимых исследований подчеркнула и заведующая отделом археологических памятников ГИМа Наталья Шишлина. Она отметила, что кавказские дольмены остаются в центре внимания мировой доисторической археологии.

Игорь Огай сообщил о существующей в АРО РГО хорошей основе для развития нового волонтерного движения. Так, обществом налажено тесное сотрудничество с известными учеными страны, республики. Речь шла и о ранее проведенных акциях по сохранению дольменов, познавательных мероприятиях, направленных на изучение и привлечение внимания общественности к уникальной истории, культуре, природе Адыгеи.

В ходе беседы Мурат Кумпилов поддержал предложения ученых-археологов по воссозданию в Национальном музее РА уникального экспоната из дольменных плит с росписью, которые были обнаружены в 1897 году профессором Николаем Веселовским и переданы в музей. Также были обсуждены вопросы проведения археологических экспедиций в районе поселка Каменномостский для восстановления дольменов.

Актуальной остается и научная программа, направленная на изучение ранних дольменов Кавказа по следам археологической экспедиции профессора Веселовского в станицу Царскую, ныне Новосвободную. Она призвана восстановить целостность археологического и природного контекстов всемирно известных мегалитов станицы Царской. Ученые склоняются к тому, что на Северном Кавказе, в частности, в Адыгее можно проследить эволюцию строительства дольменов – с 3500 -1200 в. до нашей эры.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Внимание было уделено реализации длительного историко-просветительского проекта АРО РГО по созданию туристского информационного центра и Археологического парка дольменной культуры «Кожжохские дольмены». В этой связи новое движение станет импульсом для дальнейшей реализации проекта.

Глава Адыгеи поручил также оказать содействие ученым в работе над научным изданием «Мегалиты Майкопской культуры», которое планируется выпустить к 150-летию государственного исторического музея. Работа уже ведется сотрудниками ГИМа, институтом истории материальной культуры РАН, немецким институтом археологии.

Глава Адыгеи обратил внимание на значимость данной работы для сохранения древней истории Адыгеи, приумножения культурно-исторического достояния, а также развития исторического туризма.

- Это очень важная работа. Мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям бесценное наследие, доставшееся нам от предков. И данная деятельность должна быть целенаправленной и системной, с привлечением большого числа волонтеров. Четкое понимание цели этой созидаемой инициативы и объединение усилий активных и небезразличных к своим корням людей позволят получить желаемый результат, - подчеркнул глава РА.

Глава Адыгеи назвал символичным и тот факт, что новое общественное движение запускается в Адыгее в год волонтера. Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что новое движение «Сохраним корни» объединит вокруг созидательных идей большое число желающих проявить инициативу, лучшие гуманные качества, на практических делах продемонстрировать любовь к своей родине.