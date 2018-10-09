Глава Адыгеи потребовал эффективного исполнения социальных обязательств

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-09T10:17:10+03:00

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Руководитель Адыгеи указал на необходимомть строгого выполнения целевых показателей по повышению заработной платы. По информации премьер-министра РА Александра Наролина, с повышением минимального размера оплаты труда в республике увеличился уровень средней заработной платы, своевременно производятся все выплаты работникам бюджетной сферы. На контроле – доведение до целевых показателей уровня зарплаты работникам дошкольного образования.

Мурат Кумпилов указал на недостаточную работу по стимулированию бизнес-сообщества к увеличению оплаты труда в реальном секторе экономики и поручил активизировать деятельность трехсторонней комиссии.

Глава Адыгеи отметил, что в работе республиканских органов власти есть резервы по увеличению темпов промышленного производства, в борьбе с неформальной занятостью. Также определены задачи по обеспечению жильем детей-сирот, подготовке к отопительному сезону, снижению задолженности за услуги ЖКХ, дальнейшей газификации региона.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отдельные поручения были даны по организации и проведению посевной кампании, а также благоустройству территорий в рамках реализации проекта по формированию современной комфортной городской среды.

Уже сегодня, по словам главы РА, необходимо продумать перечь и объем работ по дворовым и общественным территориям, ремонту дорог на следующий год. В дополнение к этому муниципалитетам поручено не снижать контроль за уборкой территорий, активизировать борьбу с несанкционированными свалками. При этом глава РА указал на важность взаимодействия с ОНФ, который эффективно реализует проекты «Карта убитых дорог», «Карта свалок», «Генеральная уборка страны» и т.д.

На контроле остается и работа с обращениями граждан. Глава РА потребовал исключить формальный подход в этой деятельности.