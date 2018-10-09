2018-10-09T12:48:29+03:00
Политика

Коммунист-депутат принял участие в выездной работе думского Комитета в Ростове-на-Дону

Николай Осадчий вместе с коллегами побывал в городе
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Краснодарское краевое отделение КПРФФото: Краснодарское краевое отделение КПРФ
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Депутаты посетили Ростовский государственный медицинский университет, осмотрели Учебный военный центр, ознакомились с работой университетских клиник. Большой интерес вызвала лекция председателя Комитета Д.А. Морозова «Детская хирургия в вопросах права. Взгляд детского хирурга и депутата Государственной Думы», в которой он поделился личным опытом, дал напутствия студентам, ординаторам и аспирантам, а также ответил на вопросы.

По окончании лекции группе сотрудников университета были вручены благодарности Комитета Государственной Думы по охране здоровья – за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие российского здравоохранения.

В тот же день в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте состоялось совещание по вопросу «Развитие онкологической службы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах».

Перед началом работы депутаты посетили лечебные корпуса и научные подразделения института: отделение нейроонкологии, анестезиологии и реанимации, детской онкологии, операционный блок, отдел патологической анатомии, лаборатории молекулярной онкологии и клеточных технологий, а также испытательный лабораторный центр с виварием.

С момента основания Ростовский НИИ онкологии является главной клинической, научной и образовательной базой онкослужбы Юга страны. Врачи диагностических и клинических подразделений института взаимодействуют с онкологами в регионах, занимаются обучением специалистов в территориях, проводят обучение по программам повышения квалификации специалистов в образовательном центре института. В институте действует телемедицинская система, позволяющая в онлайн-режиме передавать накопленный научный и клинический опыт коллегам из разных субъектов РФ.

На самом совещании вместе с депутатами проблемы развития онкологической службы обсуждали ведущие специалисты, представители Минздрава России и регионов Юга России и Северного Кавказа.

— Решение кадровых проблем, качество подготовки специалистов – вплоть до введения государственного экзамена по онкологии, первичная диагностика, взаимодействие медицинских учреждений на территориях, реальная диспансеризация и профилактика, внедрение передовых эффективных методик лечения, а также разработка новых отечественных лекарственных препаратов и медицинского оборудования – таковы приоритетные вопросы, прозвучавшие на совещании. Все эти предложения будут рассмотрены в профильном Комитете Госдумы, а затем, возможно, включены в общероссийский план борьбы с онкологическими заболеваниями. Но чтобы все это было реализовано в максимально полном объеме, необходимо осуществить то, чего много лет настойчиво добивается КПРФ, — изменить основной вектор развития страны и двинуться к большей социальной справедливости и защищенности людей труда, – высказал свою точку зрения Н.И. Осадчий.

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