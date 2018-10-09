Годовщина трагедии в Холмской: Мать погибших в пожаре детей родила еще двоих

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-09T17:04:12+03:00

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Взрослые ушли за водкой

С момента страшного пожара в станице Холмской прошло ровно три года. В ночь на 9 октября 2015 года в доме семьи Светланы и Валерия Бастрич вспыхнул пожар. В момент трагедии взрослых там не было. В комнатах мирно спали лишь дети. Всего - семь человек. Самому младшему - годик, старшему - 10 лет. Выбраться на улицу ребята не смогли. Как потом покажет экспертиза, все малыши задохнулись, надышавшись угарным газом.

- Причиной их смерти явилось отравление угарным газом и продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщил тогда кубанский следственный комитет.

Дом полностью выгорелФото: Виталий ЧАЙКА

В результате долгих проверок, экспертиз и разбирательств 36-летняя Светлана Бастрич и ее сожитель, 52-летний Валерий Денисенко признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Женщине назначали 2 года колонии с отсрочкой до достижения ее несовершеннолетнего ребенка четырнадцатилетнего возраста. Ее сожителю дали два с половиной года лишения свободы.

- Следствием и судом установлено, что вечером 8 октября 2015 года обвиняемые уехали из дома, расположенного в станице Холмской Абинского района, в котором оставили без присмотра семерых малолетних детей, и отсутствовали порядка трех часов. В это время взрослые вместе с соседями находились в салоне автомобиля на окраине станицы, где трое из них употребляли спиртосодержащие напитки, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Хотя сами взрослые говорили, что ходили за молоком.

В тот вечер к Бастричам пришла в гости семья Проничевы с двумя детками - восьмилетней Дашей и шестилетней Олей. Пока взрослые сидели на кухне, дети Бастричей - 10-летний Саша, 5-летняя Катя, 3-летний Арсений и двухлетняя Милена играли с маленькими гостьями в другой комнате. А в кроватке рядом с ними в это время мирно посапывал годовалый Антон. Итого в доме было 7 детей – двое – гостей (Даша и Оля), 2 – Светланы (Саша, Катя), 3 – совместных Светланы и Валерия (Арсений, Милена и Антон).

Дома не было только двоих парней – 16 летнего Вадима (сына Светланы) и 22-летнего Виталия (старшего сына Валерия). Он жил в соседнем доме, а Вадим был у бабушки, которая его воспитывала.

Даша (справа) и Оля (слева) пришли в гости вместе с мамой и папой. В чужом доме и погибли. Фото: семейный архив.

По официальной версии, пожар произошел из-за затопленной детьми печкой, следователи рассказывали, что незадолго до трагедии Светлане звонил 10-летний Саша и сказала, что им холодно, тогда женщина попросила мальчика растопить печь.

После трагедии прошло уже три года. И за это время многое произошло.

Старший на папу похож

Если вспомнить подробности пожара, то очевидцы рассказывали, мама погибших детей была в положении и с места трагедии ее увезли на скорой. В январе 2016-го Светлана Бастрич родила сына, и, недолго думая, забеременела вновь. В декабре этого же года родила еще одного мальчика. Оба - сыновья Валерия. Мачеха Светланы, несмотря на отсутствие кровной связи, их считает своими внуками. Старший Марк, по ее словам, пошел весь в отца, а вот младший - Ярик, светленький, как мама.

- В 2016 году Свету и Валерку судили, он в тюрьму попал, а ей с отсрочкой дали – у нее ж на руках двое новорожденных считай. Жила Света в домике старого лесничества, сейчас ее оттуда выгоняют, мол, идите на свой участок и живите, а там что? Только дом сгоревший, да кухня летняя. Там же ничего и не восстановили, да и кто б это делал? Хотела она через маткапитал квартиру купить трехкомнатную в старом бараке, она 400 тысяч стоила, а ей не разрешили им воспользоваться из-за судимости, - рассказывает мачеха Светланы Татьяна Бастрич.

Переживает женщина и за могилки ребят, погибших в пожаре. Три года на кладбище стоят простые деревянные кресты, денег на установку памятников у семьи нет. А тут еще старшего сына Светланы – Вадима, не берут в армию из-за диагноза.

- Я вообще не родная бабушка Вадиму, я жена его деда. Но Вадика воспитываю почти с самого его рождения, - говорит Татьяна Бастрич. – Светка, падчерица моя, родила его бог знает от кого и заегозила: мол, поеду куда глаза глядят, страна большая. Куда? Зачем? Кто его знает. Ну а я предложила забрать его. Мы тогда еще крепкие были, дед жив был, здоровье было, словом, могли поднять мальчишку. Ну, кстати, и ей не впервой ребенка отдавать, первого-то она родила, когда ей еще 15 не стукнуло. У нее его забрали, мальчик в другой семье вырос.

Двор после пожараФото: Виталий ЧАЙКА

В 11 лет мальчика потрясла трагедия - умер родной дедушка, и органы опеки пришли его забирать у Татьяны, которая с двух месяцев его воспитала. До совершеннолетия парень несколько раз то попадал в детский дом, то жил с матерью, то убегал к бабушке.

Сейчас парню уже 20 лет, он закончил 9 классов школы, поступил в техникум, правда, не на ту специальность, которую хотел. Как оказалась, помешал диагноз психиатра.

- Вадим вынужден был выбрать другую специальность - вместо автомеханика стал плиточником, успешно отучился и защитил диплом на 4. А еще он с 17 лет в казачестве, его поставили наставником для первоклашек. Вот скажите мне, пожалуйста, идиота поставят? - задается вопросом бабушка мальчика.

Когда пришло время идти в армию, Вадима начали гонять к психиатрам, но те диагноза не сняли. И парень, несмотря на готовность идти в армию, оказался с «белым» билетом.

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