В магазинах Краснодара на прилавках появились куры «Конор Макгрегор»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-09T16:01:10+03:00

Эх, если бы наши покупатели чаще обращали на этикетки Фото: СОЦСЕТИ

Судя по этикетке, продавать их начали еще до эпического завершения боя между россиянином Хабибом Нурмугамедовым и ирландским бойцом

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В Краснодаре живут люди с прекрасным чувством юмора и очень предприимчивые. Ну кто сейчас не знает задираку Конора Макгрегора?! Даже старушки на лавочке у подъезда обсуждают «нахального» бойца смешанных боевых искусств, ругающего нашего Хабиба «по батюшке». И тот ему здорово навешал давеча. Мимо замороженной курочки, так кстати именуемой «Конор Макгрегор», эти пронурмуговедовски настроенные люди в магазине точно не пройдут. В одном из супермаркетов Краснодара в продажу поступили птицы, на этикетке которых написано «Конор Макгрегор». Во всяком случае в городских пабликах активно комментируют фотографию замороженной тушки.

- Примерно так его и разделал Хабиб, - пишут довольные сравнением пользователи соцсетей.

Судя п этикетке, упакована курица была 26 сентября - когда до боя Нурмугамедова с Макгрегором оставалось чуть меньше недели.

Вот только в том самом супермаркете, откуда народ и делал фотографии, не признали в товаре свой. Но и не опровергли, что название ему мог дать производитель.

- У нас нет замороженных куриц на вес, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в магазине. - Те, которые поступают в продажу, реализуются с этикетками производителей.

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