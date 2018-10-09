Супруга Павла Мамаева, засветившегося в драке в московском кафе, подала на развод

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-09T16:01:10+03:00

О том, что между парой пробежала черная кошка, Алана уже рассказывала

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Жена футболиста Павла Мамаева – того самого, который вместе с Кокориным устроил драку в московском кафе, подала на развод.

Алана Мамаева еще пару недель назад сообщили о том, что будет разводиться с мужем. Правда, сначала были лишь намеки. Алана Мамаева выгрузила у себя в Инстаграм фото с детьми, подписав, что присоединяется к числу мам-одиночек.

А через несколько часов уже другой публикацией сообщила о разводе с игроком сборной России и полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым. Но через время все подписи удалила, сообщив, что пока передумала разводиться.

Но черная кошка вновь пробежала между парой. Как раз после того, когда ее муж засветился в скандале в московском кафе.

- Я ничего не знаю. Паша в Москве, я в Краснодаре, - Алана Мамаева ничего не стала рассказывать о драке ее мужа и положила трубку.

С тех пор она больше не отвечает на звонки журналистов. Но одному изданию вдруг сообщила о разводе. Говорят, что заявление на развод она уже подала. Но так как у пары есть дети, разрывать свои отношения им придется через суд.

КСТАТИ

С чего началась драка футболистов

В воскресенье команды двух друзей Кокорина и Мамаева, «Зенит» и «Краснодар», играли друг против друга в чемпионате России. Победил «Зенит» - 2:1. Зато, единственный мяч в ворота питерской команды забил с пенальти Мамаев. Павел выступал на непривычном для себя месте центрального нападающего и мог отличиться не раз, но мяч с игры в ворота не шел.

Кокорин, который вышел на поле во втором тайме, тоже много атаковал, но голом так и не отметился (читайте далее)