Крымский мост готов к зиме

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-10T11:36:06+03:00

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Зима в Керченском проливе неустойчивая. Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Поэтому готовиться к опасному периоду дорожники стали заранее. Уже сейчас эксплуатационную службу полностью укомплектовали необходимыми материалами и техникой.

- Самый холодный месяц – январь, когда среднемесячная температура составляет минус 1,6 °С. В то же время нередкое явление в зимний период – переходы через 0 °С в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определенные требования к содержанию автодороги в зимний период, - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

В обеспечении безопасности автомобилистов эксплуатационной службе Крымского моста помогают метеорологи. От них дорожники получают суточный прогноз и заранее принимают решения о превентивной обработке дорожного покрытия. Если ожидается риск опасных явлений на дороге, то информация о нем проступает за 4 часа до их наступления от автоматических метеостанций, работающих на мосту в структуре Автоматизированной системы управления дорожным движением.

Опасными явлениями работники Крымского моста называют резкое падение температуры до минус 2–5 градусов, морось, туман, гололед, снегопад с возможным образованием наката и дождь при низких температурах.

- Получив такой прогноз, дорожники заранее, за 1-2 часа до наступления опасного явления, проведут превентивную обработку дорожного полотна. Эта профилактическая работа позволит максимально снизить риск возникновения зимней скользкости, обеспечить необходимые сцепные качества покрытия и безопасность движения в зимний период, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Крымского моста.

Дорожное полотно обрабатывать будут экологически безопасным способом – распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. Для его приготовления сформирован запас в 330 тонн соли и 30 тонн специальных добавок на случай, если погода преподнесет совсем неприятные сюрпризы. Если же трассу заметет, то ее очистят с помощью технических средств.