Суд оставил в силе снятие ареста с Porshe и особняка из наследства Цапка

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-10T11:48:37+03:00

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Очередное решение суда повергло в шок потерпевших от рук кущевской банды. В Ростове сняли арест с особняка и автомобиля Porshe. В апелляционной инстанции проверили законность и обоснованность решения и в итоге судебная коллегия оставила без изменения.

Ранее, правда, Ростовский суд не удовлетворил требования по иску вдовы Анжелы-Марии Цапок. Арест с 6 миллионов долларов на ее счете не сняли.

Стоит сказать, эти деньги были арестованы еще во время следствия по делу ОПГ. Считается, что это наследство Сергея Цапка.

Напомним, ранее суд отказал пострадавшим от кущевской банды взыскать 130 млн рублей с вдовы Сергея Цапка.

Такое заявление удивило самих потерпевших от рук кущевской банды и их адвокатов. Еще в августе 18 человек – родственники тех, кто погиб от ОПГ Сергея Цапка (того самого, который в ноябре 2010 года жестоко расквитался с кущевским фермером и его гостями – всего 12 человек. А после приговора умер в СИЗО) подали иск в суд о взыскании 130 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. Деньги просили списать с арестованного счета жены Сергея Цапка Анжелы-Марии.

- Счет в 6 млн долларов арестовали сразу же, когда следователи вышли на банду цапков. И мы считаем, что это деньги всей банды, а не лично жены Сергея Цапка, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. – Так как сама Анжела-Мария так и не смогла в суде доказать, что деньги – именно ее. А так как у осужденных членов банды денег нет на компенсации потерпевшим, мы и просим суд обратить взыскание именно на этот долларовый счет. Мы будем подавать жалобу в суд на это решение, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат потерпевших Максим Кошелев.

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На дело Цапок пошел вместе с Владимиром Алексеевым (Беспредел), Андреем Быковым, Сергеем Карпенко (Рис младший), Вячеславом Рябцевым(Буба) и Игорем Черных (Амур).

- Мы знали, что в гости к Серверу Аметову приедет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко с семьей, поэтому подождали, когда все выпьют и расслабятся. За ними мы следили из бинокля из припаркованной на соседнем участке машины. По нашим расчетам, Аметов и Мироненко должны были играть в бане в бильярд. Туда-то я вместе с Быковым и Алексеевым (самыми здоровыми и отмороженными. - Прим.ред) и отправился (продолжение)

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