СК Кубани проверяют сотрудников органов системы профилактики после того, как 12-летняя школьница сбежала из дома в Сочи

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-10T13:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи продолжают выяснять обстоятельства зверского преступления, которое произошло в Ленинградской области. 3 октября в поселке Новинка в доме нашли истерзанное тело 21-летнего местного жителя.

- По версии следствия, обвиняемый в конце сентября 2018 года прибыл в Санкт-Петербург вместе с несовершеннолетней жительницей Сочи, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Они скитались по улицам города, ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с молодым человек. Он предложил им пожить у него.

В ночь на 3 октября между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Что стало его причиной, пока не ясно, однако их перебранка быстро переросла в поножовщину. 22-летний подозреваемый ударил ножом в область шеи и тела, после чего расчленил его тело.

Сейчас кубанские следователи продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения 12-летней сочинки. Ее позже нашли в Ленинградской области.

Школьница проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Она по-прежнему находится вв специализированном учреждении для детей и подростков.

- Проводится ряд судебных экспертиз, а также выясняются обстоятельства ухода из семьи несовершеннолетней, - говорят в кубанском Следкоме. - Во время предварительного следствия будут изучены обстоятельства проживания, обучения, образа жизни ребенка, взаимоотношения с матерью и со сверстниками, а также ее передвижения по территории России.

Проверят следователи и работу сотрудников органов системы профилактики, опеки и попечительства.

- Их действиям либо бездействию будут дана оценка, и по результатам внесены соответствующие представления, - добавляют в СУ СК по краю. - Кроме того, мы проверим действия сотрудников правоохранительных органов по установлению лиц, находящихся на подведомственной территории без регистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемая в каннибализме 12-летняя школьница из Сочи вербовала сверстников в группу смерти

Когда 12-летняя Мария (имя изменено - Авт.) пропала, весь Сочи был на ушах. Она еще 23 сентября в 14:00 ушла из дома, но своим родителям ничего об этом не сообщила. На связь не выходила. Мама школьницы призналась, что и раньше Маша сбегала, но всегда возвращалась обратно. Последний раз – как раз в октябре прошлого года, но тогда она сама вернулась домой спустя несколько дней (читайте далее)