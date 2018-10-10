Подопечная Аланы Мамаевой: Она не виновата в том, что творит Паша!

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-10T18:08:24+03:00

Узнав о трагедии Ирины (слева), Алана Мамаева тут же вышла на связь с девушкой, чтобы помочь.

Изменить размер текста: A A

Драка с участием полузащитника краснодарского ФК Павла Мамаева сейчас на слуху у всех. После ЧП в московском кафе звезда «Краснодара» в одночасье стал антигероем. В результате потасовки, в которой участвовал футболист вместе с закадычным другом Александром Кокориным, пострадал директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак.

Телефон Павла Мамаева молчит уже второй день. Известно, что футболист приехал на допрос в МВД, однако ситуацию никак не комментирует. Из-за того, что игрок «Краснодара» ушел в глухую оборону, недоброжелатели стали заваливать вопросами и нелицеприятными комментариями супругу футболиста Алану Мамаеву.

Девушка долгое время не вмешивалась, но в какой-то момент не выдержала. После нападок модель даже решила закрыть комментарии в своем Instagram. А позже публично попросила не вмешивать в скандалы ее детей.

- Пишите, что угодно про меня, но не трогайте моих детей, - написала Алана Мамаева. - И я не подавала заявление на развод!

Несмотря на это, многие подписчики поддерживают Алану и ее семью. Среди тех, кто защищает девушку, - 26-летняя Ирина Малышева из Апшеронска. В июле в ее жизни произошла трагедия. В местном кафе на нее напала одна из посетительниц и разбитым стаканом изрезала лицо. Порезы были глубиной около сантиметра, но самое страшное - один из них задел лицевой нерв, она с трудом открывала рот, стало садиться зрение.

Разговор с Ириной Малышевой 00:00 00:00

Первые дни после инцидента Ирина не могла посмотреть на себя в зеркало.

Об этой ужасной истории узнала Алана Мамаева и лично связалась с Ириной, предложила свою помощь. Она договорилась с немецким хирургом о бесплатной операции, за свой счет привезла девушку в Германию, взяла на себя и некоторые расходы на реабилитацию.

В Берлине жена футболиста не отходила от девушки, буквально держала за руку, когда ее погружали в наркоз. И вот настал момент, когда руку помощи протягивает Алане Ирина.

Чуть больше трех недель девушка вместе с Аланой находились в немецкой клинике.

- Алана ни в чем не виновата! Она его жена, но она не виновата в том, что творит Паша, не может нести ответственность за мужа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Малышева. - Я абсолютно на ее стороне, Алана - хороший человек, Паша тоже неплохой, против него ничего не могу сказать. Он, конечно, виноват, в этом разберется следствие.

По словам Ирины, сейчас Алана общается только с близкими. Девушке тяжело говорить о произошедшем в Москве.

Ирине Алана помогала безвозмездно.

- То, что творится в соцсетях у Аланы, просто ужасно. Ее оскорбляют, поливают грязью ее семью, ее детей. Это чудовища, а не люди. Так нельзя, надо быть очень сильной девушкой, чтобы читать то, что вылили за эти несколько дней на Алану, - добавляет Ирина Малышева. - Я уверена, хэйтеры в глаза Павлу ничего не сказали бы, а в интернете у них вседозволенность. Поскольку у футболиста соцсетей нет, весь негатив достается его жене.

КСТАТИ

Жена футболиста «Краснодара» Мамаева: Пишите, что угодно про меня, но не трогайте моих детей

После случившегося игрок «Краснодара» ушел в глухую оборону - на звонки он не отвечает. Потому шквал вопросов обрушился на его супругу Алану. В первые несколько часов после случившегося девушка даже не знала, что произошло. Но позже, когда она увидела тот инцидент в кафе, от ситуации решила абстрагироваться и отказалась давать комментарии (читайте далее)

С чего началась драка футболистов

В воскресенье команды двух друзей Кокорина и Мамаева, «Зенит» и «Краснодар», играли друг против друга в чемпионате России. Победил «Зенит» - 2:1. Зато, единственный мяч в ворота питерской команды забил с пенальти Мамаев. Павел выступал на непривычном для себя месте центрального нападающего и мог отличиться не раз, но мяч с игры в ворота не шел.

Кокорин, который вышел на поле во втором тайме, тоже много атаковал, но голом так и не отметился (читайте далее)

КАК ЭТО БЫЛО

Свидетельница скандальных событий в Монте-Карло: Кокорин и Мамаев не заказывали столько шампанского!

Разбор «ночных полетов» Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжается. Напомним, 2 июля футболисты, невзирая на недавнее поражение сборной на чемпионате Европы, славно отдохнули в клубе «Твига», что в городе-герое Монте-Карло. И якобы спустили там 250 тысяч евро на шампанское и закуски. Видео с этой вечеринки облетело интернет, и на футболистов обрушился народный гнев: дескать, как можно тратить миллионы (в пересчете на рубли), когда сборная так паршиво играет? (подробности)