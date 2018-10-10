«Он упал в наших глазах»: На родине Павла Мамаева дети вытирают автографы футболиста с бутс и перчаток

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-10T14:22:36+03:00

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Павел Мамаев в бывшем Подольском районе Подмосковья (теперь это часть Москвы) среди мальчишек звезда номер один. 30-летний футболист родился в обычной семье в поселке Шишкин Лес, а первые футбольные шаги делал в подольской детско-юношеской спортивной школе. Ее он не забывал и старался навещать, в Подольске даже проводили турнир имени Павла Мамаева, на котором победителей футболист награждал лично.

Каждую игру футболиста здесь обсуждали на тренировках и гордились успехами земляка. В этом сезоне все отмечали – Паша в хорошей форме и у него прекрасная роль в «Краснодаре». Вот и в матче с «Зенитом» отличился – забил с пенальти. А спустя сутки «отличился» уже иначе.

Мамаев на детском турнире в Подольске Фото: ФК "Витязь"

- Мы все в шоке. Мы его ставили в пример маленьким детям, юношам, которые занимаются футболом. Это единственный человек из Подольского района, который выбился на высокий уровень. Все, конечно, удивлены этим его поступком. Он упал в наших глазах, если честно, - говорит Михаил Сугробов, директор и тренер спортивного клуба «Медведь» из поселка Шишкин Лес.

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ - ЕГО ЧЕРТА

В спортивных кругах района неоднозначное мнение о фигуре Павла Мамаева. Одни характеризуют его как большого трудягу и фаната своей работы.

- Мы с ним соседи по дому, конечно, все говорят о том, что произошло. Могу сказать, что в детстве он был на площадке и в жару и в мороз. Никого нет, а он один с мячом бегает, в дни без тренировок занимался сам или с отцом. Он добился всего своим трудом. Мы знали его как трудоголика, который вышел из наших мест и стал примером. Его никто не двигал, он все делал сам, - говорит Михаил Сугробов.

А детский тренер Дмитрий Доценко из той самой спортивной школы, где Мамаев и начал заниматься футболом, отметил, что Павел всегда был вспыльчивым человеком.

- Он получает то, что заслуживает. Человек должен нести ответственность за свои поступки. Как можно неповинных людей просто так бить?! Я не знаю, как все там произошло в деталях, но по характеру видно, что это он. Вспыльчивость – это его черта, - рассказал Доценко. – Но видимо, это все произошло под воздействием алкоголя или еще чего-нибудь.

ДЕНЬГИ ЗАМУТНИЛИ РАЗУМ

Земляки Мамаева считают, что причиной такого поведения кумира могли стать большие деньги.

- Огромные деньги ему замутнили разум. Парень из деревни все-таки, а теперь у него появились большие возможности, - поделился тренер.

Детские тренеры говорят, что мальчишки подавлены от того, что произошло с главной звездой Подольского района. Настолько, что решили избавиться от автографов футболиста.

- У нас Паша футболист номер один, много ребят гоняло в футболках с его фамилией. Когда Мамаев к нам приезжал, он мальчишкам автографы давал: кому на бутсах, кому перчатках. Вот вчера они сидели и вытирали, где он им расписался, - говорит Михаил Сугробов.

В Подольске надеялись, что Павел Мамаев вернется на родину после завершения карьеры футболиста и начнет тренерскую карьеру. Но теперь, похоже, путь ему закрыт даже в местные клубы. Да и судимостью, если такая будет, в детские тренеры Мамаева точно не возьмут.

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