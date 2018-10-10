«Предоставите автокефалию украинской церкви, станете разрушителем православного мира»: кубанские казаки обратились к константинопольскому патриарху

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-10T14:24:27+03:00

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Кубанские казаки выступили с обращением к архиепископу Константинополя - Нового Рима и Вселенскому Патриарху Варфоломею I. Они крайне возмущены тем, что правительство Украины собирается отделить церковь от Московского патриархата. Чтобы ей предоставили автокефалию и она стала независимой от других церквей.

Совсем скоро в Стамбуле пройдет заседание Синода Константинопольского патриархата, на нем и обсудят этот вопрос. Президент Украины Петр Порошенко еще в апреле отправил просьбу о предоставлении автокефалии, несмотря на протест Московского патриархата.

Вот и Кубанское казачье войско против того, чтобы украинская церковь отделилась от московской.

- В сентябре текущего года Синод Константинопольской церкви направил в Киев двух полномочных представителей, они прибыли в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви Украины. Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить, - говорится в заявлении кубанских казаков. -

Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира.

В своем письме казаки напомнили Святейшему, что РПЦ возникла после Крещения Руси в 988 году, и тогда Константинопольский патриарх поддержал киевского князя Владимира Святославича.

- А с 1687 года Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, навсегда утвердив их неразрывную связь, - говорится в обращении. - И сегодня на Украине действует единственная легитимная самоуправляемая с правами широкой автономии Украинская православная церковь в составе Московского патриархата. Таким образом, Ваши действия по подготовке к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата.

Посетовали казаки и на то, что решение об автокефалии принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием.

- Подобные реформы должны рассматриваться и приниматься только соборно, с учетом мнений первоиерархов всех церквей, архиепархий и митрополий, входящих в состав Вселенского патриархата, - уверены казаки. - Это не политический, организационный или имущественный вопрос. Это переломный момент в сохранении целостности православного мира, нарушение которой Вашими бездумными поступками может привести к полномасштабной цивилизационной трагедии и даже – не приведи Господь – к кровопролитию… Мы, казаки Кубанского казачьего войска, крайне возмущены Вашим решением. Среди казаков православная вера всегда имела особый статус и смысл жизни. С верой в Господа нашего казаки погибали за Царя и Отечество на полях сражений…Православная вера является единой системой координат для сотен миллионов людей. А в этом регионе она имеет особый смысл и историческое значение. Именно здесь свою просветительскую миссию вели Святые равноапостольные первоучители Кирилл и Мефодий, Святой апостол Андрей Первозванный. Именно здесь отдавали свои жизни в разные исторические эпохи за православную веру кубанские казаки.

Бравые хлопцы написали Владыке, что он «одним росчерком пера хочет разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в восточнославянском регионе».

- Сегодня пришла наша очередь встать на защиту Русской православной церкви, - заявляют казаки. - Мы просим Вас опомниться и одуматься, не доводя до завершения свой план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Эта трагедия затронет миллионы православных людей. Мы исторически, духовно и кровно связаны с населением этих территорий, мы – единый православный мир. Поэтому в решении данного вопроса категорически нельзя идти на поводу у украинских бездумных политиков.

Кроме того, кубанские казаки заявили, что Варфоломей I рискует войти в мировую историю «разрушителем Православного мира».