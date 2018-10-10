Осужденный за смерть троих человек в Краснодаре Артур Швец отозвал заявление на УДО

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-10T16:29:38+03:00

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10 октября в суде Приморско-Ахтарска должны были рассмотреть ходатайство Артура Швеца об условно-досрочном освобождении из колонии. Однако сегодня стало известно, что осужденный за смерть троих человек отозвал свое заявление.

- Нам позвонил судья Белозеров Р. Г. и сообщил, что Швец направил ходатайство в суд об отзыве своего заявления на УДО, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сестра погибшей Людмилы Масловой Наталья Дишкавцова. - Видимо, Артур Швец надеялся, что о нем все забыли. Но это не так. Моральный ущерб не погасил. Ни копейки от него не получили. Нам столько денег нужно на лекарства. Вообще не понимаю, на что он надеялся.

Напомним, это страшное ДТП случилось на Северной в Краснодаре. Автокатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Toyota Camry, за рулем которой находился Артур Швец, пересекла сплошную и на бешеной скорости протаранила «пятнадцатую». В отечественной легковушке находилась семья Масловых. Супруги Людмила и Андрей скончались на месте аварии, а их годовалая дочурка - через пять суток. Медики констатировали у ребенка перелом основания черепа. Сиротой остался 10-летний сын погибших.

Эта авария вызвала большой общественный резонанс. Особенно, когда люди узнали, что в крови Артура Швеца нашли алкоголь. На минутку - 1,12 промилле. Наказать виновного требовали жители не только Краснодара, но и всей России. В соцсетях были созданы группы поддержки и помощи выжившему в ДТП ребенку.

Защита Артура Швеца утверждала – вылетевшей на встречку иномаркой управляла девушка, с которой парень познакомился в одном из ночных клубов Краснодара. Однако суд все-таки признал парня виновным и приговорил его к девяти годам колонии, а также на три года лишил его водительских прав и обязал удовлетворить все предъявленные иски.

Выйти на свободу Артур Швец должен был не раньше 2022 года. Датой начала отбывания тюремного срока суд постановил считать 7 декабря 2013 года – именно в этот день виновника смертельного ДТП взяли под стражу и этапировали в СИЗО.

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