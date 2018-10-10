"Подпись подделали, даты перепутали": адвокаты олимпийского чемпиона Сочи рассказали, как будут отстаивать доброе имя Алексея Воеводы

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-10T16:29:38+03:00

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Международный спортивный суд в Лозанне опубликовал мотивировочную часть решения, лишившего бобслеиста Алексея Воеводу олимпийской медали Сочи - 2014. Его обвинили в самостоятельной подмене пробы на допинг.

Судя по содержанию итогового документа, спортсмен мог сделать это единственным путем - намеренно вскрыв баночки с мочой.

- Мы считаем это решение поверхностным, потому что основные аргументы и доказательства не были рассмотрены во время разбирательства в данном деле, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Алексея Воеводы в международном суде Сергей Алексеев. - То есть у нас имелось экспертное заключение о подделке подписи на протоколе сдачи допинговой пробы. Кроме того, даты ее взятия разнятся - по нашим данным это другой день, а доказательствах WADA фигурирует иное число.

Таким образом, говорит адвокат, суд совсем не учел аргументы российской стороны, приняв решение только на основании доводов Ричарда Макларена – главы независимой комиссии WADA, автора доклада об употреблении допинга в сборной России Макларена и экс-главы российского «Антидопингового центра» с 2006 года по 2015 год Григория Родченкова.

- Сейчас уже доказано, что во многом они были сфальсифицированы. Тот же самый суд над другими спортсменами это сделал, - продолжает Сергей Алексеев.

Адвокаты намерены дальше доказывать невиновность Алексея Воеводы, дойдя до Европейского суда по правам человека.

- К сожалению, путей обжалования решений CAS, законодательством не предусмотрено, - поясняет «КП» - Кубань» защитник спортсмена. - Но есть возможность доказать нарушение пункта шестого Международной Европейской конвенции о праве на объективное судебное разбирательство и праве о недискриминации.

Что касается царапин на пробках и баночках для допинг-теста, которые якобы и свидетельствуют о вине Воеводы, то адвокат утверждает, что их исследовали без присутствия российской стороны.

Напомним, скандальная история с медалями наших олимпийцев началась через год после триумфальной победы российской сборной в Сочи и длится уже четвертый год.

В частности, дисциплинарная комиссия вынесла решение об аннулировании результатов Александра Зубкова на Олимпиаде-2014 в Сочи. Это при том, что спортсмен лично присутствовал на заседании комиссии и выступал в свою защиту.

Как сказано в сообщении МОК, решение было принято из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

- Спортсмен пожизненно отстранен от участия в последующих Олимпийских играх, - заявили в Международном Олимпийском комитете. - Все медали, значки и дипломы должны быть возвращены в МОК.

Бобслеист Александр Зубков выступал на Олимпиаде-2014 вместе с партнером из Сочи Алексеем Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло. Потому дисциплинарная комиссия автоматически аннулировала результаты заездов двоек и четверок.

Следом, 1 февраля 2018 года, «золота» Сочи — 2014 лишился и Алексей Воевода.

- Такое решение было принято за нарушение антидопинговых правил, - написано в сообщении МОК. - Также он пожизненно отстранен от участия в последующих Олимпийских играх.

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