Адыгея представлена на юбилейной российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-10T18:08:24+03:00

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Делегация Адыгеи под руководством главы РА Мурата Кумпилова принимает участие в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организатором которой выступает министерство сельского хозяйства РФ. Страной-партнером юбилейной выставки является Япония.

На открытие главного сельскохозяйственного форума страны, который проходит в Москве на территории ВДНХ, прибыл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он поздравил российских аграриев с завершением сельскохозяйственного года и предстоящим профессиональным праздником. Лучшим труженикам села премьер-министр РФ вручил награды.

Дмитрий Медведев ознакомился с экспозициями «Золотой осени», которая собирает на своей площадке все самое интересное и важное: инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные технологии, уникальные региональные продуктовые бренды. Всего в выставке принимают участие представители более 60 регионов и 15 зарубежных стран.

Адыгея является постоянным участником выставки. В этом году республика представлена в павильоне «Регионы России и зарубежные страны» большой экспозицией с национальными элементами. Она сформирована в максимально деловом формате и отражает основные достижения различных направлений АПК региона.

С ними ознакомились первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которые посетили экспозицию республики. В беседе с главой РА были обсуждены перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства республики и инвестиционный потенциал Адыгеи. Также Мурат Кумпилов провел переговоры о межрегиональном сотрудничестве с коллегами из других субъектов – руководителями ряда регионов страны.

Подробная информация об агропотенциале Адыгеи представлена и на стенде. Результаты уже реализованных проектов в рамках государственной программы РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» демонстрируются на выставочном мониторе.

- Мы ежегодно принимаем участие в главной агропромышленной выставке страны. У нас есть что показать, есть чем гордиться. Агропромышленный комплекс – это основополагающая отрасль в структуре экономики республики. Среди регионов страны Адыгея стабильно находится в передовиках по урожайности зерновых. В последние годы мы стали активно развивать садоводство и овощеводство, используя самые передовые технологии. Сегодня эта работа приносит свои плоды, что подтверждает правильность нашей стратегии перепрофилирования сельского хозяйства региона, - отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов добавил, что в республике активно развивается пищевая промышленность. Для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты государственной поддержки.

В результате выпускаемая в республике продукция конкурентоспособна, расширяется география поставок, растет объем экспорта. Именно экспорт российского АПК выбран основной темой выставки. Она же является одним из приоритетов в деятельности органов власти Адыгеи. Благодаря комплексной работе, республика выходит на хорошие показатели по экспорту продукции АПК. В целом за 2017 в Адыгее экспорт товаров составил 162,3% по отношению к 2016 году. Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%).

Продукты из Адыгеи у потребителя коррелируются со знаком качества. Основные из них вошли в экспозицию республики на выставке «Золотая осень». На коллективном стенде представлен широкий ассортимент продукции: сыр, масло сливочное, масло растительное, чай, рис, мед, детское питание, соки, минеральная вода, алкогольная продукция, яблоки, помидоры, огурцы, розы, выращиваемые для продажи.

Эту и другую продукцию в рамках экспозиции Республики Адыгея демонстрируют более тридцати ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующие продукцию под региональными торговыми марками. Одним из самых известных брендов республики является «Адыгейский сыр», который завоевал широкое признание далеко за пределами нашей страны. Он является ключевой составляющей выставочного стенда. Все посетители экспозиции Адыгеи смогут продегустировать настоящий адыгейский сыр, попробовать другие виды сыра, выпускаемые предприятиями республики.

Работа выставки продлится до 13 октября. Центральным мероприятием стал агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации». В ходе «Золотой осени» предусмотрена большая деловая программа. Участники выставки обсудят перспективы развития отрасли, продвижение агропродукции на зарубежные рынки, проведут деловые встречи с иностранными партнерами. Праздничное настроение создаст фестиваль национальных культур.