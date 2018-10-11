Когда в Краснодаре включат отопление в 2018 году: сезон стартует с 15 октября

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-10T18:09:07+03:00

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В последние дни погода в крае снова радует рекордами. Кубанские синоптики говорят, что в ближайшую неделю температура каждый день будет держаться в районе 20 градусов.

- Но с открытым окном ночью все равно уже не поспишь, сетует наша читательница из Краснодара Елена Михайловна с улицы Селезнева, 84. - Хочется даже, чтобы скорее дали отопление - чтобы греться хотя бы по ночам.

Когда именно начинать отопительный сезон - решают в каждом муниципальном образовании, где глава принимает соответствующее постановление. Обычно мэры смотрят, чтобы среднесуточная температура несколько дней держалась ниже 8 градусов, тогда и объявляют старт «зимнего сезона». Но на Кубани подобных «холодов» до конца месяца не предвидится, так что отопительный сезон в Краснодаре, Новороссийске и многих других городах края все равно планируют начать уже 15-го числа, а в других районах - чуть позже, когда похолодает. В краевой столице батареи в детских садах, школах и больницах начали прогреваться уже с 9 октября.

Раньше жителям десятков домов было даже выгодно, если батареи становились теплыми как можно позже. В многоэтажках, где нет счетчика на тепло, самая затратная строка в квитанции - за обогрев - считалась именно с того дня, когда теплоноситель начинали подавать в сети. Но в последние несколько лет правила поменялись.

- Плата за отопление по нормативам начисляется полностью за семь календарных месяцев с октября по апрель включительно и без перерасчета на дни фактической продолжительности предоставления отопления, - подтвердили в Региональной энергетической комиссии Краснодарского края. - То есть, даже если теплоноситель подадут 30 октября, платить по нормативу нужно будет за весь месяц!

Так что выгоднее всего жить в многоэтажках, где стоит счетчик на тепло. Там платят по факту: сколько гигакалорий потратили на обогрев, столько и заплатили, а раскидывается такая оплата на всех по квадратным метрам общей площади. С начала года в крайцентре осчастливили жителей еще сотни домов: у них теперь тоже есть умные приборы. Но список нуждающихся в такой технике все равно достигает почти тысячу адресов. Из них четверть - это дома выше 3 этажей, а почти 800 - небольшие дома малой этажности: по закону они тоже обязаны ставить счетчики!

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Как выгоднее платить за отопление?

Норматив на тепло - это усредненная величина. Значит, что в домах, где нет счетчиков, за обогрев платят одинаково - что в холодном январе, что в теплом марте. Зато в холодные зимние месяцы, наоборот, по нормативу платить зачастую выгоднее. Но по итогам всего отопительного сезона даже с учетом холодных зимних месяцев экономия все равно получается ощутимая. А в октябре и в апреле оплата за тепло у нормативщиков и жителей «оприборенных» многоэтажек может отличаться в несколько раз. Проверим?

Для примера жители обычной двушки в 50 квадратов на улице Славянской, 79 а в Краснодаре за все месяцы отопительного сезона раскошелились за комфорт примерно на 10500 рублей. То есть, обогрев одного метра квартиры обходился им в 35 рублей в месяц. А все потому, что в доме пока нет счетчика на тепло.

А вот в счетах, которые приходили в схожую по метражу квартиру на улице Волжской, 73, за метр в месяц выходило меньше на 9 рублей. За весь сезон у них «накапало» к оплате 7800 целковых, а это уже экономия почти в три тысячи!

Еще меньше платят там, где установлены современные приборы учета с узлами температурного регулирования: такие есть в краевом центре в 300 старых домах и во многих новых. Эта умная техника сама регулирует объемы подаваемого кипятка в зависимости от температуры на улице. Так что на ул. Волжской, 77, где такой прибор установлен, обогрев метра обходится почти на 11 рублей дешевле, чем в первой многоэтажке. Если сложить все суммы за отопление за семь месяцев, вышло меньше 7400. При этом в апреле и в октябре они платили за обогрев в разы меньше, чем нормативщики.

БУДЬ В КУРСЕ

Как поставить счетчик в доме?

Коммунальщики призывают горожан активнее принимать решения об установке общедомовых приборов учета, чтобы экономить! Заявки на установку нужно отправлять в управляющую компанию через председателя совета дома. Правда, ставят умную технику именно после отопительного сезона, так что надеяться на чудо до апреля не придется.

Да и раскошелиться на оборудование придется прилично. В зависимости от параметров (цена комплектующих, диаметр трубопровода и арматуры, количество вводов в доме и пр.), ценник может достигать 250 тысяч, а с датчиками погодного регулирования и вовсе может перевалить за 800 тысяч! Однако все эти вложения окупаются обычно в первую же зиму.

Правда, складываться отдельно за дорогущие новинки жителям не придется. Денежки, которые они платят за жилищные услуги, уже откладываются на счету дома. Совету дома нужно лишь проголосовать за установку счетчиков и сообщить об этом в управляющую компанию.

КСТАТИ

Почему нужно платить за прохладные батареи?

В Автономной теплоэнергетической компании, которая отвечает за обогрев почти всех краснодарских, а также новороссийских, абинских, майкопских, гулькевичских и тимашевских многоэтажек, пояснили, что при подаче ресурса на дома они руководствуются температурным графиком:

- Это специальная таблица, в которой утверждаются показания температуры теплоносителя в зависимости от определенных температур на улице, - рассказали в отделе сбыта АТЭК. - В теплые дни нет смысла подавать в системы домов кипяток: в таком случае будет перетоп.

Тепловики заверили, что теемпературный график позволяет жителям «оприборенных» домов не переплачивать за отопление, а в остальные многоэтажках помогает беречь тепло, чтобы народ не открывал форточки.