Замглавы Темрюка, который после увольнения сел пьяным за руль, арестовали на 10 суток

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-11T15:50:38+03:00

За отказ от прохождения медосвидетельствования и неповиновение полицейским на Валентина Отрошко составили 10 протоколов [видео]

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Жизненные неудачи каждый из нас переживает по-разному. Кто-то собирает волю в кулак и делает шаг вперед, а кто-то оказывается в центре скандала. Как например, бывший заместитель главы Темрюка Валентин Отрошко.

Чиновник ехал за рулем своего Mercedes по улицам города, при этом абсолютно не обращал внимание на разметку. Он петлял по дороге, периодически выезжая на встречку.

Водителя решили остановить правоохранители, но сдаваться мужчина был не намерен. Началась погоня. Мужчина за рулем иномарки на бешеной скорости пытался скрыться. Спустя пятнадцать минут преследования машину Отрошко все-таки остановили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/672917" frameborder="0"></iframe> Погоня в Темрюке.

Открыв дверь автомобиля, правоохранители тут же учуяли запах спиртного. Мужчины попросили выйти и проехать на медосвидетельствование. Но чиновник сдаваться не торопился, и начал сопротивляться.

С такими буйными нарушителями у сотрудников полиции разговор короткий. За неповиновение на водителя надели наручники и доставили в отдел уже на своей машине. Там выступления чиновника продолжились.

Когда правоохранители перечисляли нарушения, которые допустил мужчина, он то и дело повторял "этого не может быть!", просил снять с него наручники. Когда его просьбу отказались выполнять, он начал оскорблять полицейских. Выступление водителя попало на видео. В молодом человеке на записи можно узнать Валентина Отрошко, заместителя главы Темрюка. Правда, уже бывшего.

Оказалось, что незадолго до инцидента мэр города Максим Ермолаев уволил чиновника со своего поста. По крайней мере, так утверждают в администрации района.

- Данное решение вызвало эмоциональный срыв у уволенного чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия, - сообщают в пресс-службе Темрюкского района. - В результате Валентин Отрошко задержан полицейскими по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции.

В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесет справедливое наказание. Начали пока с малого - Валентина Отрошко арестовали на 10 суток.