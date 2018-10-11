2018-10-11T17:16:05+03:00
Общество

9-летнему Дане, которого мать не пустила лечиться в Москву, сделали операцию, отремонтировали комнату и наняли врача-реабилитолога

120 тысяч рублей, собранные на поездку в центр Рошаля, потратили на замену жизненно важного клапана
Евгения ОСТРАЯ
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После скандала волонтерам удалось наладить конструктивный диалог с мамой Дани.После скандала волонтерам удалось наладить конструктивный диалог с мамой Дани.
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История Данила Горлова, несчастного ребенка из поселка в Горячем Ключе, которого в сентябре прошлого года сбил на машине священник, скандально известна. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с многочисленными проблемами.

- Ей не хватало денег на покупку средств ухода, спецпитание, памперсы, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» директор благотворительного фонда «Солнце в ладошках» Елена Ивановская.

Врач-реабилитолог начал "высаживать" Даню. Фото: Инстаграм

Врач-реабилитолог начал "высаживать" Даню. Фото: Инстаграм

Фонд взял мальчика под опеку и распространил информацию о нем для других неравнодушных. Горловым потекли (хоть и небольшие!) гуманитарные ручейки.

Но поддержкой пристойного содержания ребенка в фонде не ограничились. Они начали собирать деньги на реабилитацию Дани в знаменитом центре доктора Рошаля в Москве. Всем было очевидно — мальчик не безнадежен! У Данила появились настоящие друзья, желавшие вновь поставить ребенка на ноги.

- У меня сынок — ровесник Данечки, - рассказывает «Комсомолке» москвичка Людмила Юдина. - Сердце просто кровью обливается, когда я вижу этого красивого мальчика в таком бедственном состоянии.

Она договорилась о реабилитации Данила в центре доктора Рошаля в Москве. Его ждали и брались лечить бесплатно. Деньги нужны были только на сложную транспортировку ребенка в столицу.

- Мы собрали больше 200 тысяч, наняли реанимобиль, - продолжает Людмила. - А когда приехали за Даней, мама вдруг захлопнула перед волонтерами дверь.

Ирина наотрез отказалась везти сына к ведущим докторам в Москву, заявив, что его там «зарежут».

- Значит, судьба у него такая! - сказала она в ответ на призывы спасти ребенка.

Несправедливым ей, чью квартиру за год обставили необходимой бытовой техникой, показалось и то, что она не получила от волонтеров наличности.

Разразился скандал! И на горизонте наконец возникли власти Горячего Ключа работники социальных служб, даже следователи. А позже за Даней приехала другая «скорая помощь». И под давлением общественности мальчика отвезли-таки в детскую краевую больницу для обследования.

- Сейчас вспоминать, через что пришлось пройти, чтобы привлечь внимание всех этих структур, - говорит Людмила.

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Чтобы узнать о состоянии мальчика, она сама прилетела в Краснодар, познакомилась с его лечащим врачом, даже вновь наладила конструктивный контакт с матерью Дани — все ради него.

- Его подлечили, выписали, а потом мне позвонил врач и сказал, что ему необходима срочная замена клапана, регулирующего внутричерепное давление, - говорит Людмила Юдина. - Что на это потребуется 120 тысяч рублей.

Следующей покупкой будут ортезы. Фото: Инстаграм

Следующей покупкой будут ортезы. Фото: Инстаграм

Из тех, что скопили на Москву, заплатили за операцию и всем миром собрали еще немного на ремонт персональной (теперь уже!) Даниной комнаты в скромных покоях Горловых. Купили ортопедическую кровать и наняли врача-реабилитолога из Краснодара, который несколько раз в неделю делает мальчику так необходимый в его положении массаж.

daniil_gorlov_helpdaniil_gorlov_help
https://www.instagram.com/p/BoHASxTgYtb/?taken-by=daniil_gorlov_help
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- Еще нужны индивидуальные ортезы, - строит планы на Данино будущее абсолютно чужая ему женщина. - Их мы с девочками купим сами, а вот, тренажер о-очень дорогой.

Убедить Ирину поехать в Москву ей так и не удалось, а льготное предложение от НИИ Рошаля вот-вот закончится.

- Радует, что все врачи хором сошлись на том, что Данила невегетативен. И при должном внимании может вернуться к нормальной жизни, - продолжает Людмила.

И к этому надо стремиться...

Все, кто хочет помочь мальчику рублем, могут перечислять средства на банковскую карту Людмилы Юдиной. Она отчитается обо всех потраченных средствах на личной странице Данила Горлова в Инстаграм.

РЕКВИЗИТЫ

Даниилу Горлову можно помочь деньгами

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