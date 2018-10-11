9-летнему Дане, которого мать не пустила лечиться в Москву, сделали операцию, отремонтировали комнату и наняли врача-реабилитолога
История Данила Горлова, несчастного ребенка из поселка в Горячем Ключе, которого в сентябре прошлого года сбил на машине священник, скандально известна. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с многочисленными проблемами.
- Ей не хватало денег на покупку средств ухода, спецпитание, памперсы, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» директор благотворительного фонда «Солнце в ладошках» Елена Ивановская.
Врач-реабилитолог начал "высаживать" Даню. Фото: Инстаграм
Фонд взял мальчика под опеку и распространил информацию о нем для других неравнодушных. Горловым потекли (хоть и небольшие!) гуманитарные ручейки.
Но поддержкой пристойного содержания ребенка в фонде не ограничились. Они начали собирать деньги на реабилитацию Дани в знаменитом центре доктора Рошаля в Москве. Всем было очевидно — мальчик не безнадежен! У Данила появились настоящие друзья, желавшие вновь поставить ребенка на ноги.
- У меня сынок — ровесник Данечки, - рассказывает «Комсомолке» москвичка Людмила Юдина. - Сердце просто кровью обливается, когда я вижу этого красивого мальчика в таком бедственном состоянии.
Она договорилась о реабилитации Данила в центре доктора Рошаля в Москве. Его ждали и брались лечить бесплатно. Деньги нужны были только на сложную транспортировку ребенка в столицу.
- Мы собрали больше 200 тысяч, наняли реанимобиль, - продолжает Людмила. - А когда приехали за Даней, мама вдруг захлопнула перед волонтерами дверь.
Ирина наотрез отказалась везти сына к ведущим докторам в Москву, заявив, что его там «зарежут».
- Значит, судьба у него такая! - сказала она в ответ на призывы спасти ребенка.
Несправедливым ей, чью квартиру за год обставили необходимой бытовой техникой, показалось и то, что она не получила от волонтеров наличности.
Разразился скандал! И на горизонте наконец возникли власти Горячего Ключа работники социальных служб, даже следователи. А позже за Даней приехала другая «скорая помощь». И под давлением общественности мальчика отвезли-таки в детскую краевую больницу для обследования.
- Сейчас вспоминать, через что пришлось пройти, чтобы привлечь внимание всех этих структур, - говорит Людмила.
Чтобы узнать о состоянии мальчика, она сама прилетела в Краснодар, познакомилась с его лечащим врачом, даже вновь наладила конструктивный контакт с матерью Дани — все ради него.
- Его подлечили, выписали, а потом мне позвонил врач и сказал, что ему необходима срочная замена клапана, регулирующего внутричерепное давление, - говорит Людмила Юдина. - Что на это потребуется 120 тысяч рублей.
Следующей покупкой будут ортезы. Фото: Инстаграм
Из тех, что скопили на Москву, заплатили за операцию и всем миром собрали еще немного на ремонт персональной (теперь уже!) Даниной комнаты в скромных покоях Горловых. Купили ортопедическую кровать и наняли врача-реабилитолога из Краснодара, который несколько раз в неделю делает мальчику так необходимый в его положении массаж.
- Еще нужны индивидуальные ортезы, - строит планы на Данино будущее абсолютно чужая ему женщина. - Их мы с девочками купим сами, а вот, тренажер о-очень дорогой.
Убедить Ирину поехать в Москву ей так и не удалось, а льготное предложение от НИИ Рошаля вот-вот закончится.
- Радует, что все врачи хором сошлись на том, что Данила невегетативен. И при должном внимании может вернуться к нормальной жизни, - продолжает Людмила.
И к этому надо стремиться...
Все, кто хочет помочь мальчику рублем, могут перечислять средства на банковскую карту Людмилы Юдиной. Она отчитается обо всех потраченных средствах на личной странице Данила Горлова в Инстаграм.
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